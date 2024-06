Schweiz will Banken international einheitlich regulieren

Die Schweizer Finanzministerin sieht die international unterschiedlichen Rechtsrahmen als mögliche Gefahr für die Abwicklung von strauchelnden Großbanken.

Nach dem Kollaps der Credit Suisse (CS) will die Schweiz die internationale Bankenregulierung vereinheitlichen. „Ich möchte dafür sensibilisieren, dass eine Abwicklung wegen internationaler Rechtsrisiken unter Umständen nicht möglich sein könnte“, sagte Finanzministerin Karin Keller-Sutter in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Mittwochausgabe).

Das sei im Fall der Credit Suisse, die im März im Zuge einer Notübernahme von der UBS geschluckt wurde, ganz klar ein Risiko gewesen.

Treffen mit Lindner

Es gebe erhebliche Zweifel, dass eine Rekapitalisierung über die zwangsweise Beteiligung der Gläubiger funktionieren würde. „Dabei schaue ich vor allem in die USA“, sagte Keller-Sutter. Weil die UBS und andere große internationale Banken in dem Land stark engagiert seien, müssten die US-Aufsichtsbehörden mit einer Abwicklung einverstanden sein, erklärte sie.

Bei einem Treffen mit dem deutschen Finanzminister Christian Lindner (FDP) am heutigen Mittwoch in Berlin werde sie unter anderem den im April veröffentlichten Bericht zur Bankenstabilität in der Schweiz, besprechen. „Das Interesse daran ist groß, schließlich gibt es in Europa etliche Großbanken, darunter auch in Deutschland.“ Nach dem Kollaps der Credit Suisse stellten sich viele Fragen, die international angegangen werden müssten. (APA/Reuters)