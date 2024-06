AfD-Gemeinderatskandidat in Mannheim mit Messer attackiert

Die Tat soll sich am späten Dienstagabend ereignet haben. AfD-Politiker soll einen Plakatabreißer ertappt haben, der ein Messer zückte.

Wie das Nachrichtenportal NTV am Mittwoch berichtete, soll es in der deutschen Stadt Mannheim erneut zu einer Messerattacke gekommen sein. Ein AfD-Gemeinderatskandidat sei angegriffen und verletzt worden. Der Täter wurde festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich demnach um 22.45 Uhr. Die Polizei Mannheim bestätigte am Morgen offiziell nur einen Polizeieinsatz. Man wolle am Mittwochvormittag die Öffentlichkeit informieren.

Nach Angaben des Kreisverbands der AfD ereignete sich der Vorfall in der Innenstadt. Der AfD-Politiker soll eine Person gestellt haben, die Plakate abriss. Die Person habe den Kandidaten danach mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die rechtspopulistische Partei sprach von einem „Linksextremisten“. Diese Version ist noch nicht offiziell bestätigt. Die Landesparteiführung der AfD zeigte sich „bestürzt“.

Debatte über Abschiebungen

Der neue Zwischenfall ereignete sich nur wenige Tage nach einer Messerattacke eines 25-jährigen Afghanen. Der Mann hatte am vergangenen Freitag bei einer islamkritischen Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz ein Messer gezogen und sechs Männer verletzt, darunter war ein Polizist. Der 29-Jährige erlag später seinen Verletzungen.

Seither tobt in der deutschen Politik eine Debatte über die Abschiebung von straffälligen Afghanen. Die deutsche Innenministerin, Nancy Faeser, will „so schnell wie möglich“ wieder Straftäter und Gefährder nach Afghanistan oder Syrien abschieben. Sie lasse seit mehreren Monaten „sehr intensiv“ prüfen, wie Abschiebungen von schweren Straftätern und Gefährdern nach Afghanistan wieder ermöglicht werden könnten, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) dagegen zeigte sich skeptisch.

(red.)