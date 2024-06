Russlands Krieg zwingt Gazprom in die Sackgasse

Sanktionen. Der Krieg beschert dem russischen Gasriesen ein verlorenes Jahrzehnt. Europa ist nicht mehr der Großkunde früherer Tage. Und China wird es vielleicht nie werden.

Moskau/Wien. Der russische Gasriese Gazprom hat infolge von Wladimir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine seine europäischen Abnehmer (fast vollständig) verloren – und findet so rasch keinen Ersatz dafür. Laut einem Bericht im Auftrag des Energiekonzerns, wird es mindestens ein Jahrzehnt brauchen, bis das Unternehmen die verlorenen Gasexporte auszugleichen kann, berichtet die „Financial Times“. 2035 würden demnach maximal 50 bis 75 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa fließen, nicht einmal ein Drittel der bis zum Krieg üblichen Gasmengen.

Der Plan, diesen Verlust durch verstärkte Exporte nach China abzufedern, geht bis dato nicht auf. Der Bau der geplanten Power of Siberia-2-Pipeline in die Volksrepublik ist bis heute nicht fixiert, würde die Exportkapazität aber ohnedies lediglich um 50 Milliarden Kubikmeter im Jahr erhöhen. Und selbst wenn Peking ausreichend Gas von Russland kaufen sollte – so viel bezahlen, wie es Europa lange Jahre getan hat, wird China mit Sicherheit nicht.

LNG-Boom ohne Gazprom

Der 151-seitige Bericht zeigt deutlich, wie die westlichen Sanktionen Gazprom und den breiteren russischen Energiesektor geschädigt haben. So fehlen etwa neue Turbinen, die notwendig sind, um Gas durch Pipelines zu bewegen, sowie Ersatzteile und Expertise, um die alten zu reparieren. „Es sieht sehr düster aus“, zitiert die „Financial Times“ Elina Ribakova vom Washingtoner Peterson Institute for International Economics. „Gazprom steckt in einer Sackgasse und das ist ihnen sehr bewusst.“

Die Autoren des Berichts erwarten auch, dass Gazproms Anteil an Russlands Energieexporten zurückgehen wird, da Pipelinegas besonders stark von Europas Sanktionen betroffen ist. Eine eigene Technologie zur Produktion von Flüssiggas (LNG), das sich derzeit leichter aus Russland heraus verkaufen lässt, fehlt dem Unternehmen aber. So kann Gazprom vom erwarteten Anstieg der russischen LNG-Exporte von 40 (2020) auf bis zu 125 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2035 kaum profitieren. Dann wird etwa die Hälfte der russischen Gasexporte via Schiff in die Welt transportiert werden. Und der große Profiteur wird nicht Gazprom heißen, sondern Novatek, Russlands größter und technisch fortschrittlichster LNG-Produzent.

Keine Hilfe, hohe Steuern

Mehrmals weisen die Autoren des Berichts darauf hin, dass Gazprom massive staatliche Unterstützung brauche, um wieder in die Spur zu finden. Derzeit ist freilich das Gegenteil der Fall: Der Kreml verlangt dem Unternehmen hohe Sondersteuern ab und reguliert die Gaspreise im eigenen Land auf künstlich niedrigem Niveau, sodass Gazprom nur außerhalb der eigenen Landesgrenzen Geld verdienen kann. Wie sich Gazproms „Sackgasse“ finanziell niederschlägt, hat das Unternehmen erst kürzlich bekannt gegeben: Im Vorjahr schrieb der Energiekonzern einen Verlust von 629 Milliarden Rubel (6,5 Milliarden Euro).