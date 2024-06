König Charles ziert jetzt Geldscheine

Die Noten mit König Charles kommen in Umlauf.

Die Noten mit König Charles kommen in Umlauf. APA / AFP / Daniel Leal

Die Münzen mit seinem Antlitz gibt es schon seit Dezember 2022, seit Mittwoch kommen nun auch Banknoten mit König Charles Konterfei in Umlauf.

Fast 21 Monate nach dem Amtsantritt von König Charles III. kommen endlich Pfundnoten mit seinem Gesicht in Umlauf. Seit Mittwoch werden die Fünf-, Zehn-, Zwanzig- und Fünfzig-Pfundscheine ausgeteilt, abgesehen vom frischen Antlitz bleibt das Design unverändert. Zentralbankchef Andrew Bailey nannte es einen historischen Moment. Geldscheine mit dem Konterfei von Charles' Mutter Queen Elizabeth II., die am 8. September 2022 starb, bleiben freilich gültig.

Königliche Gesichter zieren erst seit 1960 die Scheine der britischen Zentralbank, Charles ist also erst der zweite Monarch im Land, dem diese Ehre zuteilwird.

Münzen mit dem Profil von Charles sind schon seit Dezember 2022 in Umlauf. Bis die meisten Menschen im Vereinigten Königreich aber einen der neuen Scheine in den Händen halten, dürfte es noch eine Weile dauern. Denn das Königshaus hat vorgegeben, dass die Banknoten nur gedruckt werden, um abgenutzte Scheine zu ersetzen oder einem möglichen Anstieg bei der Nachfrage gerecht zu werden. Ziel ist es, die ökologischen und finanziellen Auswirkungen der Änderung so gering wie möglich zu halten.

Bargeld verliert an Bedeutung

Im täglichen Gebrauch verliert Bargeld in Großbritannien zunehmend an Bedeutung, vor allem die Pandemie hat bargeldlosen Zahlungsformen enormen Vorschub geleistet. Vor allem in London wird mancherorts gar kein Bargeld mehr akzeptiert.

Dennoch ist vielen Menschen Bargeld nach wie vor wichtig, jedenfalls laut Zentralbankchef Bailey. Daten des Dienstleistungsunternehmens Post Office zeigten im April einen deutlichen Anstieg der Bargeldtransaktionen in seinen Filialen. Die Bareinzahlungen und -abhebungen erreichten einen Rekordwert von 3,48 Milliarden Pfund. Insgesamt sind 4,6 Milliarden Geldscheine der Bank of England im Gesamtwert von rund 82 Milliarden Pfund im Umlauf. (APA/red.)