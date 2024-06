Wolfgang Sobotka soll Parteiakademie der ÖVP leiten

Der Nationalratspräsident kündigte seinen Rückzug an. Das dürfte allerdings kein endgültiger aus der Politik sein.

Hat Wolfgang Sobotka seine Partei mit seinem Abschied auf Raten auf dem falschen Fuß erwischt? Nicht wirklich. Die Parteiführungen in der Lichtenfelsgasse und auch jene in St. Pölten waren vorab informiert. „Ich freue mich für ihn – vor allem angesichts dessen, was er nachher machen wird“, sagt ein ÖVP-Grande. Und was wird Wolfgang Sobotka nachher – nach der Nationalratswahl, bei der er nicht mehr antritt – machen? Er soll, könnte und wird wohl Präsident der Politischen Akademie der ÖVP, kurz PolAK genannt, werden. Derzeit wird diese noch von Bettina Rausch geleitet.

Zu Sobotka würde diese Aufgabe jedenfalls passen: Es wäre eine Fortführung des Nationalratspräsidentenamts mit anderen Mitteln: Wolfgang Sobotka könnte Symposien organisieren, Diskussionsveranstaltungen und so weiter. Mit sich selbst im Mittelpunkt freilich.