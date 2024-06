Österreichs Fußball mit deutscher Erfolgsvision

Österreichs 2:1-Arbeitssieg gegen Serbien macht weiter gute Stimmung für die Fußball-EM in Deutschland. Ralf Rangnick sortiert seine Mannschaft, entgegen manch Vorgänger setzt er auch auf Entertainment. Wie Rod Stewart dem ÖFB-Team helfen kann.

Österreichs Fußballteam bleibt vor der nahen EM in Deutschland (ab 14. Juni) auf der Gewinnerstraße. Das 2:1 gegen Serbien bot zwar letzten Endes zwei Gesichter – das erste zeigte eine erfrischend offensive wie treffsichere und das zweite eine sich in der Verteidigung des Vorsprunges übende Mannschaft –, brachte aber Teamchef Ralf Rangnick eine prägnante Erkenntnis. In der Innenverteidigung sollte es am Duo mit Philipp Lienhart (Freiburg) und Kevin Danso (Lens) keinen Zweifel mehr geben. Beide hatten Organisation und Stellungsspiel im Griff, wirkten vor Torhüter Patrick Pentz souverän. Ihnen ist zuzutrauen, gegen Frankreich (17. Juni, Düsseldorf) vor allem jedoch gegen Polen und die Niederlande die nötige Autorität im Strafraum zu verkörpern.