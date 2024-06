Rapper Brother Marquis ist gestorben

Mit der Hip-Hop-Combo 2 Live Crew provozierte Brother Marquis mit Alben wie „As Nasty As They Wanna Be“, später waren sie „Banned in the U.S.A.“. Nun starb Rapper Brother Marquis mit 58 Jahren.

Der Rapper Brother Marquis, der mit der Hip-Hop-Combo 2 Live Crew aus Miami bekannt wurde, ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Das gab die Combo auf Instagram und Facebook bekannt. Marquis, als Mark D. Ross 1966 in Rochester, New York, geboren, war Anfang der 1980er zur 2 Live Crew gestoßen. Zu dieser gehörten damals auch Christopher Wong Won (Künstlername: Fresh Kid Ice) und Luther Campbell (Luke Skyywalker).

Die Combo provozierte mit ihren humorvollen, aber sexuell eindeutigen Texten – und war auch die erste mit einem „Parental Advisory: Explicit Content“-Sticker auf ihrem Album. Ihr größter Hit war „We Want Some P—sy“, auch „Me So Horny“ gehörte zu den erfolgreicheren Tracks. „As Nasty As They Wanna Be“ nannten sie ihr Album von 1989, das Platin-Status erreichte.

Platte wegen Obszönität verboten

Von einem Gericht in Florida wurde die Platte wegen Obszönität damals verboten (was später wieder aufgehoben wurde). Das inspirierte 2 Live Crew zum Album „Banned in the U.S.A.“. „Freedom of speech will never die“, hieß es damals im Titeltrack.

Anfang der 1990er arbeitete Marquis mit anderen Rappern zusammen. So kam er etwa auf Ice-Ts Album „Home Invasion“ vor, wo der an der Originalversion von „99 Problems“ mitwirkte. Später wurde der Song von Jay-Z umgemodelt und zu einem Charterfolg. 1996 brachte Ross mit 2 Live Crew ein weiteres Album heraus, aber „Shake a Lil‘ Somethin‘“ konnte nicht an die früheren Erfolge anschließen. (Red.)