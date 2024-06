Die Kunst des langen Lebens: Marina Abramović macht Kräutertropfen

Die berühmte Künstlerin Marina Abramović hat mit der Betreiberin einer von Stars frequentierten Privatklinik in Fuschl eine eigene Longevity-Methode entwickelt. Nun kommen Wellnesstropfen auf den Markt.

Die intensive und oft auch für sie selbst körperlich anstrengende Performancekunst habe sie, lässt Marina Abramović wissen, im Lauf der Jahrzehnte dazu gebracht, sich mehr und mehr mit ihrer Fitness, ihrem Wohlbefinden und ihrer Gesundheit auseinanderzusetzen. Wiederholte Anlaufstelle war für sie die exklusive Privatklinik der aus Russland stammenden Ärztin Nonna Brenner in Fuschl, die unter Berühmtheiten als Geheimtipp gilt.

Um die Früchte ihres eigenen Wellness-Strebens mit dem Rest der Welt zu teilen, entwickelte Marina Abramović mit Dr. Brenner gemeinsam eine eigene Produktlinie, die Anfang dieses Jahres vorgestellt wurde. Lanciert wurde zunächst eine Gesichtscreme, nun folgen drei verschiedene Arten von Kräuterauszügen, die allesamt Teil einer nach der Künstlerin benannten „Longevity Method“ sein sollen.

Künstlerisch wertvolle Edition

„Immune Drops“, „Anti-Allergy Drops“ und „Energy Drops“ gibt es zu kaufen, je auf 2000 Stück limitiert und um 99 britische Pfund erhältlich: Ein erschwinglicher Preis für ein „work of art“ zum alltäglichen Gebrauch, möchte man meinen. Als Gütesiegel tragen die von Abramović entworfenen Verpackungen außerdem die Abdrücke der Daumen der Ärztin und der Künstlerin, was den erwünschten (Placebo-)Effekt vielleicht verstärken könnte.

Die Energietropfen aus der „Marina Abramović Longevity Method“ in der künstlerisch wertvollen Box.

Kräutertropfen für Allergiegeplagte, oder solche mit Zitronen- und Knoblauchauszug, um das Immunsystem zu stärken. Das findet man zur Not auch in den Regalen eines Naturkostladens, aber das Gütesiegel einer weltbekannten Künstlerin sowie einer VIP-Ärztin wirkt eventuell Wunder. Für die österreichische Klientel ist es am Rande dieser Produktvorstellung wohl interessant, dank dieser Kooperation überhaupt von Nonna Brenners Wirken in Fuschl zu erfahren.

Am attraktivsten unter Marina Abramović‘ Produkten, die sehr offensiv den omnipräsenten Longevity-Trend aufgreifen, wirken übrigens die „Energy Drops“ – schließlich möchte man auch gern das Durchhaltevermögen haben, das die gebürtige Belgraderin (*1946) in ihren Performances über die Jahre immer wieder an den Tag legte. Cranberry- und Traubenkernextrakt sollen hier als die erwünschten Booster fungieren, die „geistige Klarheit“, die unter den versprochenen Effekten aufgelistet wird, wird sich beim nächsten Museumsbesuch bestimmt als vorteilhaft erweisen.