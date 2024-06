Sunak attackiert Starmer: Ein lautes TV-Duell im britischen Wahlkampf

In ihrem ersten TV-Duell haben sich der britische Premier Rishi Sunak und Labour-Chef Keir Starmer gehässige Wortgefechte geliefert. Der Premierminister schnitt besser ab, als erwartet.

Für Rishi Sunak stand viel auf dem Spiel, als er am Dienstagabend zur ersten Fernsehdebatte in diesem Wahlkampf antrat. Seit der Ankündigung von Neuwahlen, die am 4. Juli stattfinden werden, haben sich die Zustimmungswerte für die Tories kaum bewegt. Noch immer liegt die Regierungspartei 20 Prozentpunkte hinter Labour, der Premierminister hat es nicht geschafft, Schwung in seine Kampagne zu bringen. Das TV-Duell war die beste Gelegenheit, das Blatt doch noch zu wenden.