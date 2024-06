Das Theater an der Gumpendorfer Straße bekommt eine künstlerische Leiterin: Sara Ostertag.

Der Name passt schon einmal: Sara Ostertag wird künftig die künstlerische Leitung des TAG – Theater an der Gumpendorfer Straße übernehmen. Das haben Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Thomas Stöphl, Obmann des Theaterverein Wien, sowie Simonida Selimović, Sprecherin der Jury, die mit der Suche nach einer neuen Leitung betraut war, am Mittwoch bekannt gegeben. (Red.)