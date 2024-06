Wien Tourismus „warnt“ vor „Post-Vienna-Blues“

Die Kampagne ist unter anderem am Times Square in New York zu sehen.

Die Kampagne ist unter anderem am Times Square in New York zu sehen. Vienna Tourist Board / Michael Nagle

Besucher der Bundeshauptstadt würden danach in eine tiefe Melancholie verfallen. Die Kampagne soll Wien Reiselustigen in den USA und Kanada mit einem Augenzwinkern schmackhaft machen.

Zuerst die Wien-Pillen und nun der „Post-Vienna-Blues“ – Wien Tourismus hat sich wieder eine ganz spezielle Kampagne einfallen lassen. Dabei warnt man in den USA und Kanada, die Reisenden davor, dass Wien nach einem Besuch eine „große Sehnsucht“ auslösen kann.

Angelehnt ist der Begriff an das Phänomen des „Post-Vacation-Blues“. Es beschreibt das Stimmungstief nach einer langen Reise. Auch nach einem Wien-Besuch gebe es diese „eintretende Melancholie“. Eben den „Post-Vienna-Blues“. Mit einem Augenzwinkern will der Wien Tourismus Reiselustige in den USA und Kanada vor der Sehnsucht nach der Stadt warnen – und damit natürlich schmackhaft machen.

„Sorry, I gave you Post-Vienna-Blues“

Die Kampagne ist auf dem New Yorker Times Square sowie an 70 Bushaltestellen und Newsstands in ganz Manhattan zu sehen. Online wird sie neben New York auch in Washington D.C., Chicago, Los Angeles, San Francisco und in Boston zu sehen sein, heißt es in einer Aussendung. Am Flughafen Wien werden die Gäste mit dem Satz „Sorry, I gave you Post-Vienna-Blues“ (Entschuldige, ich gab dir den Post-Vienna-Blus) verabschiedet.

Die Motive auf den Sujets sollen Wiens Opulenz zeigen. Die Bilder darauf stammen von der Mode-Fotografin Tereza Mundilová. (schev)