Festung Österreich? Für Bischof „dumm und naiv“

Österreichs „Europa-Bischof“ Ägidius Zsifkovics überrascht vor der EU-Wahl am Sonntag mit hoch politischen Aussagen. Er appelliert, pro-europäische Parteien zu unterstützen: „Überlassen wir das Feld nicht extrem linken oder rechten Gruppierungen“.

Österreichs Bischöfe geben nicht sehr häufig, nicht sehr gern und nicht sehr prononciert politische Stellungnahmen ab, noch dazu unmittelbar vor einer Wahl. Der in der Bischofskonferenz für Europa zuständige Referatsbischof Ägidius Zsifkovics bricht dieses selbst auferlegte kirchliche Schweigegebot.

Für oder gegen Nationalismus

Der Chef der Diözese Eisenstadt sieht in der EU-Wahl am Sonntag eine Richtungswahl, „ob der Nationalismus zunimmt, oder ob wir doch über den Tellerrand hinausschauen und für ein gemeinsames Europa stimmen, denn das ist ein Weg, der Zukunft hat“. Gleichzeitig appelliert er, bei der EU-Wahl am 9. Juni vom Wahlrecht Gebrauch zu machen und die pro-europäischen Kräfte zu stärken.

Der Bischof weiter: „Überlassen wir das Feld nicht irgendwelchen extrem linken oder rechten Gruppierungen, sondern stärken wir die Mitte.“ Die Aussagen stammen aus einem Gemeinschafts-Interview mehrerer kirchlicher Medien (Kathpress, „Der Sonntag“, „Martinus“, „Radio Klassik Stephansdom“).

Ein Weg der Absonderung hin zu einer Festung sei „naiv und dumm“, meinte er, ohne die FPÖ-Forderung nach einer „Festung Österreich“ (Plakate, Petition) explizit zu nennen. Österreich wäre nicht überlebensfähig. „In dieser globalisierten Welt kann kein einzelner Staat bestehen. Da kann es nur einen gemeinsamen Weg geben und dafür plädiere ich“, so Bischof Ägidius Zsifkovics.

„EU ist und bleibt eine Baustelle“

Die Europäische Union sei alles andere als perfekt. Die EU sei kein fertiges Projekt, „sondern sie ist und bleibt eine Baustelle“. Und für diese Baustelle brauche es Mitarbeiter, einen Plan und einen gemeinsamen Willen. Zsifkovics: „Gerade dort, wo vieles oder manches falsch läuft in Europa, muss man diese Kritiken auch ernst nehmen. Nur so kann sich Europa gut weiterentwickeln. Das hilft auch gegen die Populisten.“

Wenn man allerdings aus Bequemlichkeit zu Hause bleibe und kein Interesse für das Projekt Europa habe, „dann sind wir desinteressiert an unserer Zukunft, dDann sind wir auch desinteressiert an unserem weiteren Wohlstand und vor allem auch an unserer Freiheit und am Frieden“, do Europa-Bischof Ägidius Zsifkovics.