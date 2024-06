Drucken

Das Gewinnerfoto der diesjährigen Verleihung kommt aus China. • Yang Zhonghua

Mit dampfenden Reisbällchen konnte der chinesische Fotograf Zhonghua Yang den diesjährigen Pink Lady Fotobewerb für sich entscheiden. Überzeugen hat sonst eine Frau mit vollem Mund, ein Fisch am Seil und der Blick in einen Weintank.

Das Food Foto des Jahres, wenn man so möchte, wurde aufgenommen in der ländlichen Gegend von Xiangshan, in der ostchinesischen Provinz Zhejiang. Zustande gekommen ist es während der Vorbereitungen für das Chinesische Neujahrsfest, es zeigt dampfende Dim Sum. Die „kleine Herzwärmer“, wie sie übersetzt heißen, sind kleine Häppchen, Teigtäschchen oder Reisbällchen mit unterschiedlichsten Füllungen, manches mal frittiert, meistens aber gedämpft.

Begründet wurde der Sieg mit der „perfekten Ausbalancierung von Licht und Schatten, Mysterium und Eindringlichkeit“, jedenfalls der Gründerin des Pink Lady Wettbewerbs Caroline Kenyon zufolge. Auch ein weiterer Kontrast schien zu gefallen: „Die Frau, die das Essen zubereitet, trägt erschöpft ein weiteres Tablett herein. Ihre Aufgabe ist es, zu arbeiten und zu servieren, während die Gäste feiern und genießen.“

Welche Fotos es sonst in die Top Zehn geschafft haben, finden Sie hier:

Lucy und Tony haben auf der schottischen Insel Skye geheiratet. Statt einer traditionellen Hochzeitstorte gab es kleine „Torten in Behältern“ für das Paar und seiner Kinder. Jedenfalls reisetauglich. Lynne Kennedy Das Foto ist Teil eines Selbstporträtprojekts. Es soll Frauen ermutigen, durch gänzlich unbeschönigte Bilder ihrer selbst Befreiung zu finden. Statt zu posieren, wird hier gegessen. Delaney McQuown Ein Weingut in Volnay, Burgund von oben. Hier wird mithilfe eines Pferd geerntet. Thierry Gaudillère Und noch ein Foto aus Burgund in Frankreich. Die ganze Familie erntet hier gemeinsam, das Getriebe läuft. Jonathan Thevenet Ein Blick in den Tank, wo Alkohol gärt. Guenhael Kessler Das letzte Mahl als Küchenchef: Antón verabschiedet sich nach drei Jahrzehnten von seinem Restaurant. Es gibt Schweineleber mit Zwiebeln, serviert mit Sauerteigbrot und einem guten Rioja. Virginia Morán Noch ein Bild vom Chinesischen Neujahrsfest, fotografiert in der Provinz Shanxi. Gemeinsam werden Teigtaschen zubereitet. Ren Xiuting In Myanmar versucht ein Fischer ganz früh am Morgen sein Glück, mitten in einem Mangrovenwald. Teo Chin Leong Buri heißt der Fisch Seriola quinqueradiata in Japan, im Deutschen ist es die Stachelmakrele. Aufgehängt wird er, um ihn der Meeresbrise auszusetzen, zehn Tage lang wird er getrocknet. Matteo Alberti

