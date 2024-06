Vorschläge für Zukunft der Bildungspolitik

Experten legten ein Papier mit Ideen für die nächste Regierung vor.

Wien. Man stelle sich vor, wie Österreich im Jahr 2032 aussehen könnte, wenn die Bildung heute auf der politischen Agenda ganz nach oben wandern würde. Mit diesem Gedankenexperiment beschäftigte sich die Experteninitiative „Mehr Grips“ in den vergangenen Wochen. Mit dabei waren etwa Ex-ÖVP-Politiker Andreas Salcher, die Erwachsenenbildnerin Manuela Vollmann, der Bildungsaktivist Daniel Landau, und Teach-for-Austria-Gründer Walter Embacher. Am Mittwoch präsentierte sie ihre Wunschvorstellung und die Vorschläge an die Politik für den Weg dorthin.

Eigener Beauftragter

Zu allererst brauche es das Bekenntnis von Regierung, Parlament und Sozialpartnern, Bildung zu einer „nationalen Top-Priorität“ zu machen, sagte Salcher. Es solle einen eigenen „Regierungsbeauftragten für die Modernisierung des Bildungssystems“ geben, der einen Blick auf das Bildungssystem, von der Elementarpädagogik bis zur Erwachsenenbildung hat. Ganztagsschulen müssen soweit ausgebaut werden, dass Kinder zuhause keine Hausaufgaben mehr machen müssten und auch der Bedarf an privater Nachhilfe deutlich verringert werde.

Schulen sollen außerdem für Unterricht durch Experten geöffnet werden. Ideal wäre laut den Experten, dass Kinder etwa zehn Prozent der Unterrichtszeit etwa damit verbringen, Projekte mit Künstlerinnen umzusetzen, mit Trainern in neue Sportarten hineinzuschnuppern, digitale Objekte mit Web-Designern zu erstellen, etc.. Der Lehrberuf soll gleichzeitig durch mehr Entscheidungsspielräume attraktiviert werden.

Endlich ins Tun kommen müsse die Politik bei der Elementarpädagogik, betonten die Experten. Es herrsche breiter Konses darüber, dass sie der wichtigste Bereich sei. (APA/eho.)