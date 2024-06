Wie Produkte „made in Austria“ konkurrenzfähig bleiben sollen

Damit Produkte „made in Austria“ auch zukünftig auf dem internationalen Markt konkurrenzfähig sind, ist es laut Plattform Industrie 4.0. wichtig für heimische Betriebe, die Integration digitaler Schlüsseltechnologien voranzutreiben. Christian Vorhofer via www.imago-images.de

Die heimische Industrie ist stark automatisiert, aber es ginge noch viel mehr. Die Plattform Industrie 4.0 zeichnet vor, wie sich Österreichs Industrie weiterentwickeln könnte.

Der Wettbewerbsdruck in der Industrie nimmt stark zu. Darauf müsse reagiert werden, fordern Vertreter der Interessengemeinschaft Industrie 4.0 Österreich. Eine grüne Wende und mehr Automatisierung von ungeliebten Jobs sei nur mit mehr Digitalisierung machbar, wichtig dafür wären demnach mehr Kontinuität, Weiterbildung und Speed. Die Transformation in der Industrie 4.0, also der digital vernetzten Produktionsstätten, habe deutlich an Geschwindigkeit zugelegt.

Roland Sommer, Geschäftsführer der Plattform Industrie 4.0, verwies auf den hohen Automatisierungsgrad in den Produktionsbetrieben, etwa die Hälfte von ihnen setzte bereits Roboter ein. „Trotzdem gibt noch viel Luft nach oben“, so Isabella Meran-Waldstein, Technologieexpertin der Industriellenvereinigung (IV) und Vorstandsmitglied von Industrie 4.0.

Digitalisierungsgrad erhöhen

Damit Produkte „made in Austria“ auch zukünftig auf dem internationalen Markt konkurrenzfähig sind, ist es wichtig, für heimische Betriebe die Integration digitaler Schlüsseltechnologien wie Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI) und Data Analytics voranzutreiben. Wie eine aktuelle Studie der IV gezeigt hat, erreichen nur 2,6 Prozent der österreichischen Unternehmen den höchsten Digitalisierungsreifegrad (Stufe drei), fast zwei Drittel finden sich in den niedrigsten Reifegrad-Stufen null und eins wieder. „Wenn wir weiterhin hochwertige Arbeitsplätze und Wertschöpfung in unserem Land halten wollen, müssen wir dafür jetzt notwendige Investitionen in Technologien wie bspw. KI und deren Entwicklung tätigen“, so Sommer.

Technologische Vorteile nutzen

Rund 80 Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Sektoren haben an den präsentierten Handlungsempfehlungen für Unternehmen und Politik gearbeitet. Im Ergebnispapier Technologie & Innovation hat die Plattform acht Schlüssel-Forschungsfelder definiert, um die unzähligen Vorteile der Digitalisierung in der Wertschöpfungskette zu nutzen. Dies reicht von Produkt- und Prozessinnovationen und neuen Geschäftsmodellen über Produktivitäts- und Qualitätsverbesserungen bis hin zu effizienterem Ressourcen- und Energieeinsatz.

Das nun vorliegende Ergebnispapier hat sich als Roadmap zum Ziel gesetzt, aufzuzeigen, wie technologische Entwicklungen und Innovationen bestmöglich und sozialverträglich für Unternehmen und Beschäftigte genutzt werden können. „Damit wollen wir Unternehmen und Politik Orientierungshilfe bieten, um durch Digitalisierung die richtigen Pflöcke für einen wettbewerbsfähigen Standort Österreich einzuschlagen“, so Sommer. Für den Arbeitsmarkt würde künstliche Intelligenz (KI) jede Menge neuer Berufsfelder eröffnen.

Prozessketten mittels KI steuern

Sinkende Kosten für Sensoren, Rechenleistung und Netzwerke sowie Entwicklungen im Softwarebereich würden den Einsatz von Industrie-4.0-Technologien immer niederschwelliger gestalten. Durch Virtualisierung können Objekte oder Systeme im digitalen Raum über einen sogenannten digitalen Zwilling modelliert oder simuliert werden. Sensorsysteme ermöglichen es, qualitative und quantitative Daten zu erfassen. Die daraus abgeleiteten Informationen spielen eine wichtige Rolle bei Qualitätskontrolle, vorausschauender Instandhaltung oder Produktlebenszyklus. Mittels Software, Daten und künstlicher Intelligenz können einzelne Systeme und ganze Prozessketten gesteuert und kontrolliert werden, um nur einige der Punkte in der 4.0-Roadmap zu nennen.

Forschungsquote steigt

Grundsätzlich sei Österreich bei der Forschungsquote in Europa ganz vorne mit dabei, hervorzuheben sei hier die Forschungsprämie für Unternehmen. Nachholbedarf herrsche aber bei der Förderung von themenoffenen Forschungsfeldern. Hier spiele auch die EU eine wichtige Rolle, wie überhaupt nationalstaatliche Maßnahmen allein nicht ausreichen würden. „Da sind dicke Bretter zu bohren“, so Stefan Rohringer, Vizepräsident von Infineon Österreich. Blickt man an die Universitäten, sei beispielsweise die TU Graz bei IT-Security hervorragend aufgestellt, in Salzburg gebe es eine lebendige IT-Start-up-Szene.

Entwicklung vorantreiben

Innovation ist gerade für ein exportorientiertes Industrieland wie Österreich maßgeblich, um im internationalen Wettbewerb erfolgreich zu sein. 2022 lag Österreich mit einer Forschungsquote von 3,18 Prozent des BIPs im EU-Vergleich hinter Belgien (3,43 Prozent) und Schweden (3,40 Prozent) an dritter Stelle – 2024 soll dieser Wert laut Statistik Austria sogar auf 3,34 Prozent steigen. Rund zwei Drittel der Forschungsausgaben werden heuer voraussichtlich von Unternehmen in Österreich geleistet (elf Mrd. Euro bzw. 66 Prozent), knapp ein Drittel (5,6 Mrd. Euro bzw. 34 Prozent) soll von der öffentlichen Hand kommen.

„Unser Ziel sollte sein, digitale Schlüsseltechnologien nicht nur durchgängig in Produktionsprozessen anzuwenden, sondern auch in Österreich und Europa zu entwickeln“, plädierte Meran-Waldstein. (red./APA)