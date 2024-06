Ukrainischer Beschuss auf besetztes Dorf: Fünfjähriges Mädchen tot

Ein Mädchen soll durch Artilleriebeschuss in einem durch Russland besetzten Dorf ums Leben gekommen sein. Bei russischen Drohnenangriffen auf die Ukraine gibt es einen Toten und mehrere Verletzte.

Bei russischen Angriffen im Osten der Ukraine hat es ukrainischen Angaben zufolge ein Todesopfer und fünf Verletzte gegeben. Als „Folge der Bombardierungen heute Morgen in der Region Donezk“ sei ein Mensch getötet worden und fünf weitere seien verletzt worden, erklärte Gouverneur Wadim Filaschkin am Mittwoch in einem Onlinedienst. Demnach trafen die Angriffe ausnahmslos Zivilisten in der Stadt Torezk.

Ein weiterer Mensch sei bei einem Luftangriff in der Stadt Selydowe nahe der Frontlinie verletzt worden, erklärte Filaschkin. Nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj konzentrieren die russischen Streitkräfte ihre Angriffe derzeit auf die Region Donezk - und nicht mehr auf die nordöstliche Region Charkiw, wo sie Anfang Mai eine Offensive gestartet hatten. Der Kreml hatte Donezk sowie drei weitere Regionen in der Ukraine im Herbst 2022 für annektiert erklärt, kontrolliert diese jedoch nicht vollständig.

In einem russisch besetzten Dorf in der Südukraine sollen nach Angaben der Besatzungsverwaltung elf Menschen durch ukrainischen Artilleriebeschuss verletzt worden sein. Ein fünfjähriges Mädchen sei seinen Verletzungen erlegen, teilte der Chef der von Russland eingesetzten Verwaltung für das Gebiet Saporischschja, Jewgeni Balizki, am Mittwoch auf Telegram mit.

Mehrere Gebäude in Ukraine beschädigt

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe griff Russland die Ukraine in der Nacht auf Mittwoch mit 27 Shahed-Kampfdrohnen iranischer Bauart an. 22 Drohnen seien abgefangen worden, hieß es. Auch diese Militärangaben sind im Detail nicht überprüfbar. Durch die Drohnen wurde nach Angaben der Regionalverwaltung ein Industriegebäude im Gebiet Poltawa beschädigt. In der Stadt Nikopol am Dnipro im Gebiet Dnipropetrowsk wurden durch russischen Beschuss mit Drohnen und schwerer Artillerie mehrere Gebäude beschädigt.

Drohnen-Trümmer zerstören Privathaus

Über der südlichen Region Mykolajiw wurden den örtlichen Behörden zufolge sechs Drohnen abgeschossen. Die Trümmer einer Drohne hätten ein Privathaus zerstört und etwa zehn weitere Häuser beschädigt. Je vier Drohnen seien über der südlichen Region Cherson und der zentralen Region Dnipropetrowsk abgeschossen worden. Auch die nördliche Region Sumy sei attackiert worden. Hier lagen aber zunächst keine Einzelheiten dazu vor.

Russland hat in den vergangenen Wochen mit seinem Raketen- und Drohnenangriffen vor allem die Energieinfrastruktur der Ukraine attackiert. Die Ukraine wehrt seit mehr als 27 Monaten eine großangelegte russische Invasion ab. Russland hält einschließlich der schon 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim knapp ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebietes besetzt. (APA/AFP)