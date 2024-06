Aktivistin der Letzten Generation, Anja Windl, ist in Haft

Fünf Mitglieder der Klimaschutzbewegung treten offenbar eine Ersatzfreiheitsstrafe an, weil sie Geldstrafen nicht gezahlt haben.

Zwei Mitglieder der Klimaschutzbewegung Letzte Generation haben am Dienstag eine mehrwöchige Freiheitsstrafe in Wien angetreten. Darunter die bekannte Aktivistin Anja Windl. Bereits am Montag gingen drei Mitglieder in Haft. Windl und Laila Fuisz müssen voraussichtlich 42 Tage im Gefängnis verbringen, heißt es von der Letzten Generation.

Offenbar konnten bzw. wollten die Aktivisten die Geldstrafen für ihre Protestaktionen nicht zahlen und treten deshalb Ersatzfreiheitsstrafen an. „Das, was mir Panik macht, ist nicht die Haftstrafe. Es ist die eskalierende Klimakatastrophe“, sagt Windl dazu und verweist auf das aktuelle Hochwasser in Süddeutschland und Teilen Österreichs. Sie würde sich jedes Mal wieder für den Protest entscheiden.

Vorwurf: Sachbeschädigung und kriminelle Vereinigung

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Mitglieder der Letzten Generation wegen einer großen Straßenblockade im November des Vorjahres, wie im März bekannt wurde. Damals klebten sich einige Aktivisten mit einem Sand-Kleber-Gemisch auf die Fahrbahn der Südautobahn. (A2). Die Feuerwehr musste mit schwerem Gerät ausrücken, um die Aktivisten von der Straße zu lösen. Der Verdacht lautet auf Sachbeschädigung und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung.

Die Staatsanwaltschaft hatte nach den Protestaktionen im November die Untersuchungshaft für Windl beantragt. Die Begründung damals: Teile der kritischen Infrastruktur seien bei der Aktion beschädigt worden. Zudem bestehe die Gefahr, dass die Aktivisten die Tat wiederholen könnten. Das Straflandesgericht wies den Antrag wegen des Grundsatzes zu „gelinderen Mitteln“ ab.

Die Staatsanwaltschaft wollte dagegen Beschwerde beim Oberlandesgericht Wien einbringen. Das Justizministerium erteilte jedoch eine Weisung, davon Abstand zu nehmen. Dafür wurde Ministerin Alma Zadić (Grüne) von ÖVP und FPÖ kritisiert. Zadić hielt in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung fest, dass der Weisungsrat die Weisung des Ministeriums bestätigt habe. (red.)