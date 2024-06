Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

EU-Wahl beginnt. Mit der Stimmabgabe in den Niederlanden startet heute die Europawahl. Bis Sonntag sind rund 373 Millionen Menschen aufgerufen, über 720 Europaabgeordnete zu entscheiden. In Österreich wird - wie in den meisten EU-Staaten - am Sonntag gewählt. Gestern Abend trafen sich die heimischen Spitzenkandidaten zur Elefantenrunde im „ORF“. Am laufenden Band gab es dabei emotionale Spitzen, energisches Fuchteln und verbale Unverständlichkeiten, schreibt Hellin Jankowski. Mehr dazu

Europaweite Geheimhaltung. Der EU-Wahl-Abend am Sonntag wird jedenfalls lang: Erst um 23 Uhr, wenn alle Wahllokale in Europa schließen, dürfen Ergebnisse veröffentlicht werden. Das hätte nur Sinn, wenn es europaweite Listen gäbe, kommentiert Philipp Aichinger in der heutigen Morgenglosse.

80 Jahre D-Day. In Frankreich wird heute der Landung alliierter Truppen in der Normandie im Zweiten Weltkrieg gedacht. Der D-Day am 6. Juni 1944 markierte den Auftakt der Befreiung Europas vom Nationalsozialismu. Die offiziellen Gedenkfeiern werden vom Ukraine-Krieg überschattet, berichtet unser Korrespondent Rudolf Balmer (mehr dazu [premium]). Für Europa sollte das Jubiläum Mahnung sein, sich in der Sicherheits­politik nicht auf immer und ewig auf den US-Schutzschirm zu verlassen, kommentiert Thomas Vieregge im Leitartikel.

Putin nennt Sorge vor Angriff auf Nato „Bullshit“. Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Sorge zurückgewiesen, Russland könne die Nato angreifen wollen zurück. „Das ist Unsinn, verstehen Sie. Bullshit“, sagte Putin vor ausländischen Journalisten. Gleichzeitig warnte er vor einem Einsatz deutscher Raketen im Ukraine-Krieg gegen Ziele in seinem Land: das würde die deutsch-russischen Beziehungen „natürlich letztlich zerstören“. Mehr dazu

Jedes vierte Kleinkind leidet unter einseitiger Ernährung. Jedes vierte Kind unter fünf Jahren leidet laut einem neuen Bericht des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF unter einseitiger Ernährung und hat ein erhöhtes Risiko von lebensbedrohlicher Unterernährung. Dies entspricht rund 181 Millionen Kleinkindern weltweit, die höchstens zwei von acht definierten Lebensmittelgruppen konsumieren. Von den 181 Millionen betroffenen Kindern weltweit leben zwei Drittel in nur 20 Ländern, davon jeweils 64 Millionen in Afrika und Südasien.

EZB vor Zinswende. Die Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte heute den Leitzins von 4,5 Prozent auf 4,25 Prozent reduzieren. Was die unterschiedliche Geldpolitik von EZB und der US-Notenbank Fed für Investoren bedeutet, analysiert Stefan Riecher. Mehr dazu [premium]

Mit Zinsen befasste sich die „Neue Freie Presse“ auch heute vor 90 Jahren: „Die Zinsfußerhöhung der Nationalbank könnte den Anstoß zu einer weiteren Verteuerung der schon jetzt unleidlich gewordenen allgemeinen Geldverhältnisse bilden.“ Mehr dazu