ÖFB zahlt am meisten: Österreich ist Hotel-Europameister

In einer Statistik ist die österreichische Nationalmannschaft schon vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft einsame Spitze: Kein Verband gönnt sich eine teurere Unterkunft als der ÖFB.

Voller Stolz hatte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel unlängst verkündet, dass die rot-weiß-rote Auswahl samt Betreuerstab bei der anstehenden EM in Deutschland ein Hotel exklusiv für sich gebucht hat. Österreich wird im Schlosshotel Berlin nächtigen – und lässt damit alle anderen Nationen hinter sich. Nämlich dann, wenn es darum geht, wie viel Geld im Normalfall für ein Zimmer in der jeweiligen EM-Unterkunft ausgegeben werden muss.

Rund 1262 Euro kostet eine Suite in diesem, vom ÖFB gewählten, Nobelhotel im Stadtteil Grunewald pro Nacht, schreibt „urlaubstracker.de“. Zugleich hat das Portal auch die Preise aller anderen Hotels verglichen, in denen die 24 EM-Teilnehmer unterkommen werden. Mit Respektabstand zu Österreich folgt auf Platz zwei jeder Liste Spanien. Die Iberer bezahlen im Öschberghof in Donaueschingen (Baden-Württemberg) 890,50 Euro. Es folgen Ungarn mit 890 bzw. die Schweiz mit 703,75 Euro.

EM-Neuling sparsam

Am billigsten steigt laut „urlaubstracker.de“ die Mannschaft aus Georgien aus. Nur 128,50 Euro gibt der EM-Neuling aus. Für Gastgeber Deutschland, der im sogenannten „Home Ground“ seines Trikotsponsors Adidas in Herzogenaurach (Bayern) residieren wird, wurden ebenso keine Daten angegeben wie für Albanien. Bei der Heim-WM 2006 kam Deutschland übrigens in jenem Hotel unter, das nun Österreich in Anspruch nimmt.

Analysiert wurden in die Durchschnittspreise verschiedener Zimmerkategorien in der Zeit vom 15. bis 30. April 2024, wobei von jeweiligen Nächtigung der Teams in den Suites ausgegangen worden war. (red.)