Škoda Octavia: Der Bestseller in neuem Look

Nach mehr als sieben Millionen verkaufter Exemplare wurde der Škoda Octavia überarbeitet und präsentiert sich mit aktualisiertem Design und modernster Technik an Bord.

Wer Österreichs meistverkauftes Auto der Jahre 2019, 2020, 2022 und 2023 bereits kennt, bemerkt auf den ersten Blick die optische Frischzellenkur, die dem aufgewerteten Škoda Octavia verpasst wurde: Der bekannte Škoda-Kühlergrill ist modifiziert und die vorderen und hinteren Stoßfänger sind neu gestaltet. Noch dynamischer wirkt der Octavia durch die überarbeiteten unteren Lufteinlässe, Air Curtains und die Übergänge der Frontschürze zum vorderen Radhaus.



Weitere, nicht zu übersehende neue Features sind auch die Matrix-LED-Scheinwerfer der zweiten Generation mit Crystallinium-Elementen, die an die tschechische Herkunft des Erfolgsautos erinnern. Sie leuchten mit 36 einzelnen Matrixelementen die Straße besser aus und verhindern effektiv, dass entgegenkommender Verkehr geblendet wird. Hinzu kommen überarbeitete LED-Heckleuchten mit animierten Blinkern zur weiteren Steigerung der Sichtbarkeit. Trotz des optischen Feintunings stehen nach wie vor zwei wählbare Varianten, als Fließhecklimousine oder eine Kombiversion, zur Verfügung.

„Mit der Modellauffrischung bringen wir unser bestverkauftes Modell jetzt auf ein neues Niveau. Durch Innovationen wie das komplett neu gestaltete Infotainmentsystem, neue Sicherheits- und Assistenzsysteme, den verstärkten Einsatz nachhaltiger Materialien und noch lichtstärkere Scheinwerfer eignet er sich nun noch besser für die Entdecker des Alltags“, zeigt sich Klaus Zellmer, Vorstandsvorsitzender von Škoda Auto, über den aufgefrischten Octavia begeistert.

Sechs unterschiedliche Motorisierungen

Die Auswahl an den unterschiedlichen Aggregaten für den Škoda Octavia kann sich sehen lassen – insgesamt werden sechs unterschiedliche Antriebe angeboten. Der 1,5-TSI-Benziner leistet mit optionaler Mild-Hybridtechnologie 115 PS, die stärkere Motorvariante – ebenfalls ein 1,5-TSI-Benziner mit optionaler Mild-Hybridtechnologie – bringt 150 PS auf die Straße. Die 2,0-TSI-Benziner-Version mit 204 PS ist ab 2025 erhältlich, früher ist das 2,0-TSI-Benziner-Modell mit 265 PS zu haben. Hinzu kommen zwei Varianten mit Dieselantrieb, wobei eine 115 PS Leistung liefert, die stärkere 150 PS. Alle Modelle des Škoda Octavia sind mit Vorderradantrieb ausgestattet, ausgenommen der 2,0-TSI-Version die mit Allradantrieb aus dem Werk kommt. Je nach Modell ist entweder ein 6-Gang-Getriebe mit manueller Schaltung oder ein 7-Gang-DSG-Getriebe verbaut.

Mehr Infotainment und Nachhaltigkeit

Im Innenraum des Škoda Octavia wurde auf eine Symbiose aus modernster Technik und der Verwendung von nachhaltigen Materialien besonderer Wert gelegt. Erstaunliche neun Design Selections stehen für das Interieur zur Wahl. Allen Designs ist das serienmäßige 10-Zoll-Digital-Cockpit und das erstmals im Octavia verfügbare 13-Zoll-Infotainmentdisplay mit neu gestalteten Grafiken und einer intuitiven Steuerung gemein. Der Škoda ist stets mit dem Internet verbunden, was eine optimale Nutzung der unterschiedlichsten Services – „Over-the-Air“-Updates, onlinebasierte Routenplanung, mobile Online-Services von Škoda Connect, Pay to Park, Pay to Fuel oder Traffication – garantiert. Eine Telefonbox macht nun kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt, inklusive Belüftungsfunktion, möglich, Mobilgeräte werden via USB-C-Anschlüsse der Mittelkonsole mit 45 Watt aufgeladen.

Zu modernster Technik gesellen sich im Škoda Octavia nachhaltige Materialen zur Oberflächengestaltung, die dem technologischen Letztstand entsprechen: Recycelte Bezugsstoffe, sowie Leder mit einer nachhaltigen Gerbung durch Kaffeereststoffe, verringern den CO 2 -Abdruck bei der Herstellung. Für das physische Wohlbefinden befindet sich im Inneren jedes Škoda Octavia eine Zweizonen-Climatronic-Klimaanlage.

Sicherheit durch neue Assistenzsysteme

Nicht nur die Hardware des überarbeiteten Škoda Octavia spielt dabei alle Stückerln, zusätzlich sind modernste Assistenzsysteme, die für mehr Sicherheit im Alltag sorgen, mit an Bord. Der neue Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent nutzt einen innovativen Algorithmus, mit dem er die Konzentrationsfähigkeit des Fahrers noch präziser bewerten kann. Erkennt das System eine anhaltende Unaufmerksamkeit des Fahrers und reagiert dieser nicht auf optische und akustische Warnungen, spannt der Notfall-Assistent (Emergency Assist) die Sicherheitsgurte, aktiviert die Warnblinker und bremst das Fahrzeug bis zum kompletten Stillstand ab. Danach organisiert der Notfall-Assistent über eCall automatisch Hilfe. Ein intelligenter Parkassistent, ein Notbremsassistent, der Fußgänger hinter dem Fahrzeug präziser erkennt und bis zu zehn Airbags maximieren die Sicherheit im Škoda Octavia.

Moderne Assistenzsystem sorgen für mehr Sicherheit im Alltag. Beigestellt

Octavia ab 29.980,- Euro

Das im Jahr 2023 meistverkaufte Auto Österreichs ist, ergänzend zum bisherigen Angebot, im Laufe des August in der Ausstattungsvariante Octavia Essence ab 29.980,-* Euro bestellbar. Damit liegt der Einstiegspreis unter jenem des bisherigen Modells. Das besondere Preis-Leistungs-Verhältnis unterstreicht auch das „Style-Paket“: In diesem sind die beliebtesten Features wie die elektrische Heckklappe, ACC, eine adaptive Spurführung, der schlüssellose Zugang „Kessy“ und das 13 Zoll große Navi um 990,- Euro* erhältlich. Ein komfortabler Stau-Assistent gehört ebenfalls zur Paket-Ausstattung. Weiterhin ist der Octavia in zwei Karosserievarianten – als Fließhecklimousine und in der beliebten Kombiversion – zum gleichen Preis erhältlich.

Jetzt Förderung lukrieren

Die besten News: Derzeit profitieren Unternehmer mit der Škoda-Wirtschaftsförderung noch mehr beim Kauf eines neuen Octavia. Hinzu kommt eine Garantie von fünf Jahren oder bis zum Erreichen einer Gesamtkilometerleistung von 100.000 km. Optional lässt sich die Garantie auf sieben Jahre bzw. 150.000 km erweitern.

Škoda bietet seit Längerem, für Unternehmen unterschiedlicher Größe, etliche Vorteile beim Kauf eines neuen Octavia. Für KMU gibt es etwa von der Porsche Bank Komplettlösungen von der Finanzierung bis zur optimalen Versicherung, eine komfortable Schadenabwicklung inklusive. Exakt kalkulierbare Kosten und individuelle Zusatzleistungen sind weitere Goodies. Hinzu kommen ein Fuhrpark- und Flottenmanagement für größere Betriebe und Spezialkonditionen für Sonderabnehmer wie Taxis, Mietwagen, Fahrschulen oder karitative Einrichtungen.

Fünf Jahre Garantie oder bis zu einer Fahrleistung von 100.000 Kilometern serienmäßig Weitere Informationen zum Modell unter www.skoda.at/octavia.

Symbolfotos. Stand: 07.06.2024. Garantie für 5 Jahre oder 100.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt. Details bei Ihrem Škoda-Betrieb oder unter www.skoda.at .

Verbrauch: 4,3–6,6 l/100 km, CO 2 -Emission: 112–150 g/km

*Alle angegebenen Preise sind unverb. nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA und 20% MwSt.