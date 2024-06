ORF: David Kriegleder wird Israel-Korrespondent

Zur Person

David Kriegleder wurde am 25. September 1984 in Wien als Sohn des Literaturwissenschaftlers Wynfrid Kriegleder geboren. Er lebte während seiner Kindheit und Jugend mehrmals mit seiner Familie in den USA. Nach seinem Schulabschluss absolvierte er Praktika bei Ö3 und beim „Kurier“. Ab 2004 studierte er Politikwissenschaft an der Universität Wien – parallel absolvierte er einen Lehrgang an der Katholischen Medien Akademie. Es folgten Tätigkeiten für „Profil“ und im ORF, „Die Furche“, die APA und FM4, für die Kriegleder aus dem Südsudan, Uganda, Kenia, dem Kosovo, Nepal, Sri Lanka und Kambodscha berichtete.

Nach Abschluss des Studiums in Wien lebte David Kriegleder 2011 in Costa Rica und den USA, wo er weitere Ausbildungen absolvierte. Zurück in Wien dockte er beim ORF an, seit 2015 ist er Redakteur bei der „Zeit im Bild“. Zwischen 2018 und 2021 war der US-Korrespondent für den ORF. Nach den Terroranschlägen des 7. Oktober 2023 unterstützte Kriegleder das ORF-Büro in Tel Aviv mehrere Wochen lang.