Eine Uhr als kleine Leinwand für große Kunst

Die Kultuhr Swatch ist seit 1985 eine kleine Leinwand für große Kunst. Seit Jahren ist die Marke Partner der Kunstbiennale in Venedig. Nun haben sich die Bieler auch mit der Tate in London zusammengetan.

Kunst kann die Welt verändern, Menschen tief berühren, zum Nachdenken anregen und das Sein aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Den bleibenden Eindruck von Kunst zelebriert eines der bekanntesten Museen der Welt, die Tate in London, in vier Niederlassungen: Tate Britain, Tate Modern, Tate Liverpool und Tate St Ives.

Publikumsmagnet ist die Tate Gallery of Modern Art, kurz Tate Modern, in London. Schon der Rahmen, in dem moderne und zeitgenössische Kunst präsentiert werden ist ungewöhnlich: Das Gebäude ist ein umgebautes Kraftwerk, in dem Malerei und Plastik aus der Zeit ab 1900 gesammelt und ausgestellt wird. Millionen von Besuchern kommen jedes Jahr, um Werke der bedeutendsten und einflussreichsten Künstler der klassischen Moderne und der Gegenwart zu erleben. In diese Welt reist Swatch mit der Art Journey und schuf eine neue Serie von Meisterwerken für das Handgelenk.