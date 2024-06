Von der Vertreibung und Enteignung der Juden profitierten auch öffentliche Sammlungen: Das Wien-Museum und das Jüdische Museum widmen sich Objekten, die dabei im Depot landeten.

Der Restitutionsfall Siegfried Fuchs handelt nicht von einem Klimt-Gemälde, nicht von einem Schiele oder sonst einem Kunstwerk von offenkundig großem Wert. Es sind ein paar unscheinbare Knöpfe, die in den vergangenen Jahren an die Erben des jüdischen Rechtsanwalts zurückgegeben wurden. Daneben Fächer, Anstecker und Spazierstöcke: Solche Modeaccessoires zu sammeln war Siegfried Fuchs’ große Leidenschaft. 1938 wurde ihm von den Nazis untersagt, seinen Beruf auszuüben, 1940 trat er die Flucht aus Wien an, bis nach Shanghai. Um das nötige Geld zu beschaffen, musste er seine geliebte Sammlung verkaufen. Die Städtischen Sammlungen – aus denen später das Wien-Museum hervorging – machten aus seiner Not ein Schnäppchen. Zu Billigstpreisen erwarben sie allerlei Stücke, nachdem der Direktor beim Denkmalamt eine Ausfuhrsperre beantragt hatte. Auch andere Museen – vom Volkskundemuseum bis zum MAK – bedienten sich, über 200 Objekte landeten dabei in Wiener Depots.