Alec Baldwin mit eigener Reality-Show trotz drohender Haftstrafe

Ab 2025 soll es im US-Fernsehen eine eigene Show um die Baldwins geben. Derweil wartet Alec Baldwin immer noch auf sein Urteil im „Rust“-Prozess.

Alec Baldwin erschoss Kamerafrau Halyna Hutchins 2021 aus Versehen bei einem Filmdreh. Die Waffenmeisterin am Set, Hannah Gutierrez-Reed, wurde wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen, auch Baldwin wird fahrlässige Tötung vorgeworfen, ein Urteil ist noch ausständig.

In wenigen Wochen beginnt sein Prozess, das Warten darauf nutzt der Star für eine Ankündigung: Eine eigene Reality-Show um die Baldwins soll 2025 kommen. „Wir laden Euch in unser Haus ein, um die Hochs und Tiefs zu erleben; das Gute, das Schlechte, das Wilde und das Verrückte“, erklären er und seine Frau Hilaria via Instagram. „Das Zuhause ist der Ort, wo wir am liebsten sind. Wir sind die Baldwins und wir gehen zu TLC!“, hieß es mit Verweis auf den Sender, der die Reality-Show übertragen wird.

Ihm droht eine Haftstrafe

Während das Paar mit seinen sieben Kindern zwischen 19 Monaten und zehn Jahren am Bildschirm herumtollt, drohen dem 66-jährigen Vater bei einem Schuldspruch bis zu 18 Monaten Haft. Er selbst weist jegliche Schuld von sich. Der Colt am Set vom Low-Budget-Western „Rust“ war mit einer echten Kugel geladen worden. Wie das geschehen konnte, ist noch immer unklar.

Seit Hutchins' Tod war Baldwin kaum noch auf der Leinwand zu sehen. Die Nachricht zur eigenen Reality-Show kam also recht überraschend. Im Netz wurde sie unterschiedlich aufgenommen. Einige verwiesen auf den bevorstehenden Prozess. An der Authentizität zweifelt man außerdem. So eine Show würde immer nur die geschönte Version des Lebens eines wohlhabenden Hollywoodstars zeigen. „Ihr müsst die Leute würdigen, die wir nie zu sehen bekommen, die sich um Eure Kinder kümmern“, befand eine Nutzerin und fragte nach der Zahl der Kindermädchen, die das Paar beschäftigt.

Früher war Baldwin mit der Schauspielerin Kim Basinger verheiratet, ob deren gemeinsame erwachsene Tochter Ireland Baldwin auch mit von der Partie ist, wird sich zeigen. Im Teaser ist sie jedenfalls nicht zu sehen. Alec Baldwin ist übrigens auch Hailey Biebers (ehemals Baldwin) Onkel. Sie trägt mittlerweile Justin Biebers Nachnamen, nun erwarten die beiden ihr erstes Kind. (APA/red.)