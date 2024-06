Zwischen Realitätsverweigerung und Reparaturseidl

Die einen setzen ihre Leberwerte aufs Spiel, andere das Wohlergehen einer ganzen Gesellschaft.

Eines der besseren Dinge am Älter-Werden ist, dass man sich und seine Grenzen besser kennt. Ich verbringe zum Beispiel mittlerweile viel weniger Zeit mit Menschen oder Dingen, die mir Energie rauben oder mich nicht interessieren. Früher waren da viel öfter dieses schlechte Gewissen (Das gehört sich doch) und die Zweifel (Was ist, wenn man doch etwas verpasst?).

Was ich nun ebenfalls viel besser einzuschätzen weiß, sind die eigenen Grenzen beim Feiern und beim Alkohol. Wobei ich mich zugegebenermaßen doch noch ab und zu beim Versuch erwische, diese Grenzen zu verschieben. Es kommt einer Realitätsverweigerung gleich: Ach, das eine Glas mehr werde ich schon nicht spüren. Wenn ich eine Stunde später ins Bett gehe, lässt sich der bevorstehende Tag immer noch meistern. Es ist gerade so lustig!

Tja. Die Realität, also der Kater, holt einen dann doch immer ein – und zwar ausnahmslos.

Da ist es auch kein Trost, wenn ich nicht die Einzige bin, die sich in Realitätsverweigerung übt. Im Gegenteil. Während ich nur meine eigenen Leberwerte aufs Spiel setze, riskieren andere das Wohlergehen und den Wohlstand einer ganzen Gesellschaft. Indem man weiterhin für Verbrennermotoren kämpft, was sogar die Chefs von Autokonzernen den Köpfe schütteln lässt. Indem man ein Gesetz, das Naturflächen auf Starkregen vorbereiten würde, mit aller Vehemenz blockiert, während ganze Landstriche unter Wasser stehen. Wenn man auf Forschung und Innovation bei der Lösung der Klimakrise setzen will und gleichzeitig geflissentlich ignoriert, was Wissenschaftler seit Jahren sagen.

Eines sollte mittlerweile allen klar sein: Der Kater dieser Realitätsverweigerung wird uns einholen. Und zwar auch jene, die bereits zwischen jedem Glas Alkohol ein Glas Wasser trinken. Irgendwann muss man trotzdem aufhören. Sonst bringt auch die Kopfwehtablette oder das berüchtigte Reparaturseidl danach nichts mehr.

