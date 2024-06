Nach dem letzten TV-Duell geht es für die Parteien ab heute in die Zielgerade – zwischen Schweizerhaus, Vienna Pride und Hartberger Feuerwehrfest.

Noch drei Tage dauert es, bis rund 450 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger zur EU-Wahl aufgerufen sind. Auch im österreichischen Wahlkampf versuchen die fünf derzeit vertretenen Fraktionen im EU-Parlament ihre Anhängerschaft zum Schluss noch einmal zu mobilisieren. Nach dem letzten TV-Duell am Mittwochabend in ORF2 bleibt dafür nun nicht mehr viel Spielraum.

ÖVP

Die türkise Wahlkampagne biegt als Erste in die Zielgerade. Am heutigen Donnerstag findet der Wahlkampf­abschluss um elf Uhr vor der Parteizentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse statt. Zugegen werden Spitzenkandidat Reinhold Lopatka sowie Generalsekretär Christian Stocker sein. Nicht aber Kanzler und Parteichef Karl Nehammer. Auf Nachfrage verweist man in der Partei auf die Verabschiedung des ÖFB-Herrenteams in Richtung Euro 2024, an der Nehammer am Donnerstag bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen teilnehmen wird. Von der ÖVP-Ministerriege werde aber ebenso niemand am Donnerstag dabei sein, heißt es. Die anderen ÖVP-Kandidaten begingen derweil „eigene Wahkampfabschlüsse in ihren Bundesländern“. Am Freitag steht für Lopatka noch der Besuch von EU-Kommissions­präsidentin Ursula von der Leyen in Wien an. Danach geht es in seine steirische Heimat, wo er am Freitag bei einer Diskussion der österreichischen Bischofskonferenz teilnimmt. Am Samstag stehen Termine in Graz und Umgebung an, etwa ein Bauernmarktbesuch und ein Festakt der Feuerwehr Hartberg. Den Wahlsonntag begeht die ÖVP ebenso in ihrer Parteizentrale.