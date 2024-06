Wieso jetzt unklar ist, wem der Lamarr-Rohbau gehört

Streitanmerkung. Bei der Lamarr-Liegenschaft findet sich im Grundbuch ein Hinweis auf strittige Eigentumsverhältnisse wegen einer behaupteten strafbaren Handlung. Um welche Rechtsfragen geht es da, und ist eine Rückabwicklung denkbar?

Wien. In der ohnehin schon hochkomplexen Signa-Insolvenz gibt es nun also eine weitere Facette: strittige Eigentumsverhältnisse bei Immobilien, die den Abverkauf verzögern dürften. Auf das Hotel Bauer in Venedig hat, wie berichtet, ein Investor aus den Emiraten Ansprüche angemeldet. Und beim Rohbau für das Kaufhaus Lamarr in Wien zeichnet sich jetzt Ähnliches ab – wenn auch mit anderem rechtlichen Hintergrund.

Erste Informationen liefert ein Blick ins Grundbuch: Zu dieser Liegenschaft, auf der sich früher der Leiner-Flagship-Store befand, gibt es seit Kurzem eine „Streitanmerkung“ nach § 66 Abs 1 Grundbuchsgesetz. Ganz generell heißt das: Jemand bestreitet die Rechtmäßigkeit einer Grundbuchseintragung. Und zwar mit dem Argument, die Eintragung beruhe auf einer strafbaren Handlung. Damit das im Grundbuch angemerkt wird, muss auch eine entsprechende Strafanzeige vorliegen, die von der zuständigen Behörde bestätigt wird.