Das Versprechen vom baldigen Aufschwung zerbröselt

Österreich werde sich aus dem wirtschaftlichen Tal herauskonsumieren, prognostizierten Ökonomen im Frühjahr. Der Konsum verschiebt sich zwar, die Zahl der Insolvenzen und Arbeitslosen steigt aber stark. In welchen Branchen hakt es besonders?

Die Richtung stimmt. So oder so ähnlich wird die konjunkturelle Entwicklung Österreichs aktuell oft beschreiben. Von einem schwachen Niveau ausgehend, wohlgemerkt. Die Inflation sank im Mai auf 3,3 Prozent und nähert sich stetig dem Niveau der Eurozone an (2,6 Prozent). Und auch die Wirtschaftsleistung sollte nach dem Einbruch in der zweiten Jahreshälfte des Vorjahres allmählich wieder Schwung aufnehmen.

Die hohen Kollektivvertragsabschlüsse würden erst zeitversetzt ihre Wirkung entfalten, mahnten Ökonomen stets zur Geduld. Kombiniert mit der rückläufigen Teuerung würden die höheren Löhne dann zu einem Anstieg beim Konsum führen und so den schwerfällig gewordenen Konjunkturwagen wieder aus der Rezession ziehen. So in etwa lautete jedenfalls die Frühjahrsprognose der Wifo- und IHS-Ökonomen.

So ganz will diese aber nicht eintreten, scheint es. Und es wäre nicht das erste Mal in den vergangenen Jahren, dass die Wirtschaftsforscher ihre Prognosen nach unten revidieren müssen. Die Erzählung vom baldigen Aufschwung zieht nicht mehr so recht, konsumiert wird weiter nur mit angezogener Handbremse. Einen der Hauptgründe dafür sieht Wifo-Ökonom Jürgen Bierbaumer in den hohen Zinsen. Diese hätten „bei den Konsumenten Verunsicherung und Konsumzurückhaltung ausgelöst und die Konsumnachfrage deutlich gedämpft“.

Heuer schon 500 Insolvenzen im Handel