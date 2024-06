Mit den NASA-Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams startete das Raumschiff am Mittwoch vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus.

Mit den NASA-Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams startete das Raumschiff am Mittwoch vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus. Reuters / Steve Nesius

Die Besatzung des vom US-Flugzeugbauer Boeing gebauten Raumschiffs soll rund eine Woche auf der ISS bleiben. Der Start gelingt erst nach jahrelanger Verzögerung.

Nach jahrelangen Verzögerungen ist das krisengeplagte Raumschiff „Starliner“ des US-Luftfahrtkonzerns Boeing erstmals zu einem bemannten Testflug zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Mit den NASA-Astronauten Barry „Butch“ Wilmore und Sunita „Suni“ Williams an Bord startete das Raumschiff am Mittwoch vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida mithilfe einer „Atlas-V“-Rakete, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde zeigten. Der Testflug war zuvor mehrfach verschoben worden.

Der (oder die) Starliner - ein teilweise wiederverwendbares Raumfahrzeug, das aus einer Kapsel für die Besatzung und einem Servicemodul besteht und vier bis sieben Besatzungsmitglieder befördern kann - wird am Donnerstag an der ISS erwartet, wo Wilmore und Williams rund eine Woche lang bleiben sollen.

Beide Astronauten auf diesem Testflug sind altgediente Nasa-Haudegen: Sunita Williams (58) hat indische und slowenische Vorfahren, trägt den Rang eines Hauptmanns der US-Navy, flog zwischen 2006 und 2012 insgesamt zweimal mit einem Space Shuttle bzw. einer russischen Sojus-Kapsel zur Raumstation ISS und verblieb dort viele Monate lang, insgesamt war sie fast 322 Tage im All und brach dabei mehrere Rekorde für Frauen. Ihr Kollege auf diesem Flug, Barry Wilmore (61), ebenfalls Captain der Navy, flog 2009 das Space Shuttle „Atlantis“ als Pilot; 2014 flog er in einer Sojus-Kapsel zur Raumstation ISS, wo er knapp sechs Monate blieb.

Für die Ankunft der Starliner war an der ISS extra die derzeit dort angedockte „Crew Dragon“-Raumkapsel des Hersteller SpaceX an eine andere Andockstation umgezogen.

Butch Wilmore und Suni Williams kurz vor dem Einstieg in das Raumschiff am Mittwoch. Getty Images / Joe Raedle

Im Mai 2022 hatte der vom US-Flugzeugbauer Boeing entwickelte und gebaute „Starliner“, dessen Konzept auf Ende der 2000er-Jahre zurückreicht, erstmals einen erfolgreichen unbemannten Flug zur ISS absolviert und dort vier Tage verbracht - ein wichtiger Test für das Raumschiff. Künftig soll es als Alternative zur Crew Dragon-Raumkapsel von SpaceX Astronauten zur ISS transportieren. Die USA wollen parallel zwei solcher Raumschiffmodelle für den erdnahen Raum im Köcher haben, um weniger bzw. gar nicht mehr von Transporten durch Russland in dessen Sojus-Raumschiffen abhängig zu sein, an denen sich übrigens auch durch den Krieg in der Ukraine wenig geändert hat.

Wegen einer Reihe von Problemen liegt das Boeing-Projekt allerdings viele Jahre hinter dem anfänglichen Zeitplan (man wollte schon 2017 einen ersten bemannten Flug durchführen), während „Crew Dragon“ schon seit 2020 regelmäßig Astronauten zur ISS bringt, es gibt sie auch in einer reinen Frachtversion. SpaceX, eine der Firmen von Tesla-Chef Elon Musk, hatte die Dragon überdies erst 2014 vorgestellt und schon 2019 unbemannt zur ISS gebracht. Allerdings explodierte im selben Jahr eine Dragon bei einem Test ihrer Triebwerke. (APA/dpa/wg)