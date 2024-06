Fine-Dining-Tafel auf dem Heldenplatz

Das Tischtuch wurde eigens gewebt und ist so lang wie die Tafel, gedeckt wird mit Gmundner Geschirr: Neun oberösterreichische Spitzenköche laden zum Sonntagsessen. Tickets gibt es noch.

Seit 20 Jahren gibt es die Jeunes Restaurateurs in Österreich – ein Jubiläum, das die Vereinigung junger Restaurantbesitzer und Köche mit zahlreichen Veranstaltungen in ganz Österreich zelebriert. Am Sonntag sind es die oberösterreichischen Mitglieder, die mitten auf dem Heldenplatz hundert Gäste zum Fine Dining laden.

„9 Köche, 9 Gänge“ ist das Motto, für das eine festliche lange Outdoor-Tafel gedeckt wird. Allein das Tischtuch dürfte sehenswert sein: Es wurde extra für die Veranstaltung aus Mühlviertler Leinen in einem neuen Blumenmuster gewebt und ist so lang wie die gesamte Tafel.

Jeder Gang wird auf einem anderen Service aus der Gmundner Keramikmanufaktur serviert, die Tafel mit Gmundner Keramik-Bongs dekoriert (offenbar ein It-Piece, es ist jedenfalls immer wieder vergriffen). Die Getränkebegleitung kommt, ob mit oder ohne Alkohol, in mundgeblasenen Zalto-Gläsern.

Aufkochen werden Christoph Forthuber, Clemens Grabmer, Thomas Hofer, Lukas Kapeller, Lukas Kienbauer, Lukas Nagl, Philip Rachinger und Klemens Schraml sowie (aus Wien) Sören Herzig. Für die Getränkebegleitung sorgt Helena Jordan, Sommelière des Jahres 2024, die nach Stationen in Wien, New York und der Schweiz nun im Café Capra im Mostviertel angekommen ist.

Der Fokus liegt naheliegenderweise auf regionalen Produkten von Genussland-Produzenten. Überhaupt ist das Essen Teil des Genuss- und Erlebnisfestivals Oberösterreich Sommerfrische, das am 8. und 9. Juni auf dem Heldenplatz stattfindet. Das Essen selbst startet am Sonntag um 13 Uhr, Tickets à 250 Euro sind noch erhältlich: shop.eventjet.at/ooe-sommerfrische24