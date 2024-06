Ein D-Day für die Europäer

Salut zum D-Day in der Normandie. Emmanuel Macron mit dem 98-jährigen Achille Muller bei den Gedenkfeiern in Nordfrankreich.

Salut zum D-Day in der Normandie. Emmanuel Macron mit dem 98-jährigen Achille Muller bei den Gedenkfeiern in Nordfrankreich. AFP

Das 80-Jahr-Jubiläum der Invasion der Alliierten in Frankreich muss vor der EU-Wahl Mahnung sein, sich in der Sicherheits­politik nicht auf immer und ewig auf den US-Schutzschirm zu verlassen. Der Ukraine-Krieg hat einige aufgerüttelt.

Wohl zum allerletzten Mal werden sich viele der 200 ehemaligen alliierten Soldaten aus Großbritannien, den USA und Kanada am Donnerstag am Omaha Beach zu einem runden Gedenken in der Normandie versammeln. Das 80-Jahr-Jubiläum der Invasion vereint sie im Norden Frankreichs mit den Staats- und Regierungschefs der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs – mit Ausnahme Russlands – und Deutschlands. Angesichts der 100-jährigen Veteranen, die sich von ihren Gebrechen nicht von der Reise abhalten haben lassen, darf sich Joe Biden, der vor 80 Jahren dem Babyalter gerade entwachsen war, beinahe wie ein Jüngling vorkommen.

Französische Militärberater für die Ukraine