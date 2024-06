Die Inder schwächen Narendra Modis Allmacht

Oppositionschef Rahul Gandhi schnitt bei der Parlamentswahl in Indien überraschend gut ab.

Der polarisierende Kurs der regierenden Hindu-Nationalisten schreckte viele Wähler ab. Für den Premier wird es schwieriger, seinen Traum eines Hindu-Staates zu verwirklichen. Aber er könnte nun seine Machtposition nützen, um seine Gegner noch stärker einzuschüchtern.

Pradeep Gupta brach vor laufenden Kameras in Tränen aus, als Indiens Wahlergebnisse eintrudelten. Mit einem großen, weißen Taschentuch trocknete er seine Augen, doch die Tränen flossen weiter. Selbst als der TV-Moderator beruhigend eine Hand auf die Schulter des bekannten Meinungsforschers legte.

Gupta verzweifelte wohl nicht daran, dass die BJP-Partei des Hindu-Nationalisten Narendra Modi erstmals in zehn Jahren an der Macht ihre absolute Parlamentsmehrheit verloren hat. Sondern weil er selbst so sehr danebengegriffen hatte, wie alle anderen Demoskopen auch: Gupta hatte der BJP einen Erdrutschsieg vorausgesagt. Aber es kam anders.

Kleine Königsmacher