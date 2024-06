Jeder dritte EU-Kommissar ist überflüssig

Das Berlaymont-Gebäude in Brüssel, Hauptsitz der Europäischen Kommission.

Das Berlaymont-Gebäude in Brüssel, Hauptsitz der Europäischen Kommission. Reuters / Johanna Geron

Seit einem Jahrzehnt sollte es deutlich weniger EU-Kommissare geben als Mitgliedstaaten: so sieht es der Vertrag von Lissabon vor. Dass die Mitgliedstaaten diese Norm missachten, lässt an ihrem Reformeifer zweifeln.

Am 1. November wird sich ein kollektiver Bruch der Europäischen Verträge durch die Mitgliedstaaten zum zehnten Mal jähren. An diesem Datum werden es nämlich zehn Jahre sein, dass die traditionelle Regel „Ein Kommissar für jeden Mitgliedstaat“ nicht mehr anzuwenden wäre. „Ab dem 1. November 2014 besteht die Kommission, einschließlich ihres Präsidenten und des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, aus einer Anzahl von Mitgliedern, die zwei Dritteln der Zahl der Mitgliedstaaten entspricht, sofern der Europäische Rat nicht einstimmig eine Änderung dieser Anzahl beschließt“, heißt es bezüglich der Größe der Kommission in Artikel 17 Absatz 5 des EU-Vertrages.