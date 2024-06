Europas Fahrradboom ist Geschichte

Import und Export von Fahrrädern sind im vorigen Jahr stark eingebrochen. Die Idee, das Fahrradfahren könne zu einer Massenfortbewegungsform werden, inspirierte dennoch die EU zu einer „Europäischen Fahrrad-Deklaration“.

Jahrelang fuhr ich hier in Brüssel auf dem Weg ins EU-Viertel oder zum Änderungsschneider meines Vertrauens an einem schicken, großen Fahrradgeschäft vorbei. Allerlei zweirädrige Pracht wurde hier auf zwei Etagen feilgeboten, und nicht nur einmal spielte ich mit dem Gedanken, das Angebot eines kostenlosen Tests von E-Fahrrädern anzunehmen. Vor der Pandemie brummte hier das Geschäft, während derselben sowieso, und auch nach der Rückkehr des normalen Lebens ging es noch augenscheinlich gut. Und dann, vor etwa einem Jahr, das Ende: das Geschäftslokal besenrein leer, an der Tür ein „Zu vermieten“-Schild.