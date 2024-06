Trump überholt Biden mit einem einzigen Video auf Tiktok

Der US-Wahlkampf tobt auch auf sozialen Medien. Donald Trump prahlt damit, dass er auf Tiktok bereits mehr Follower und Likes als Joe Biden hat. Die chinesische App sieht Trump mittlerweile nicht mehr so kritisch. Joe Biden strebt immer noch ein Verbot an.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat am Samstag sein erstes Video auf Tiktok gepostet und daraufhin bereits mehr Follower und Likes als der Wahlkampf-Account von Präsident Joe Biden.

Trumps erstes Posting, das ihn neben dem Vorstandsvorsitzenden der Ultimate Fighting Championship, Dana White, zeigt, hat 5,9 Millionen Likes erhalten. Sein Account hat nach nur vier Tagen 5,6 Millionen Follower. Bidens Wahlkampf-Account, der seit seinem Debüt im Februar Hunderte von Videos veröffentlicht hat, hat nur 361.000 Follower und 4,7 Millionen Likes.

Umstrittene chinesische App

Trumps Kampagne hob den Kontrast in einer Pressemitteilung am Mittwoch hervor und betonte dessen Popularität auf einer App, die er vor vier Jahren während seiner Amtszeit zu verbieten versuchte. Mittlerweile spricht sich Trump für Tiktok aus. Der Videoplattform droht ein mögliches Verbot in den USA, wenn die chinesische Muttergesellschaft ByteDance Ltd. ihren Anteil an der Plattform nicht bis zum 19. Jänner veräußert.

Präsident Joe Biden, der das Gesetz bereits unterzeichnet hat, das ein Verbot von Tiktok zur Folge haben könnte, nutzt die Plattform ebenfalls immer noch für seine Kampagne. (Bloomberg)