Der Yuntai-Wasserfall ist Wasserschwankungen ausgesetzt. Eine Wasserleitung speist den Wasserfall nun ganzjährig. Das ist vor allem gut für die Touristen. Ein Video des Rohrs sorgt nun in Chinas sozialen Medien für Debatten.

Ein Wasserfall ohne Wasser? Das ist keine gute Touristenattraktion. Das gilt auch für den Yuntai-Wasserfall, einer der berühmtesten Wasserfälle in China, der nun noch mehr Aufmerksamkeit als sonst auf sich gezogen hat. Ein Video zeigt, dass die majestätischen Fälle künstlich durch eine Wasserleitung gespeist werden, wie der US-Sender CNN berichtet.

Der Yuntai-Wasserfall befindet sich im Yuntai-Bergpark, einer wichtigen Touristenattraktion in Chinas nordzentraler Provinz Henan. Der Park hat das AAAAA-Rating - die höchste Auszeichnung, die das chinesische Ministerium für Kultur und Tourismus für eine Touristenattraktion vergibt.

„Wie die Milchstraße, die hinunterfliegt“

Ob die Quelle des Wassers, das laut Website des Parks „wie die Milchstraße, die hinunterfliegt“ beschrieben wird, allerdings tatsächlich so reichlich fließt, darüber rätseln seit einigen Tagen viele Chinesen. Denn diese Woche ist ein Video aufgetaucht, das in sozialen Medien Chinas gepostet wurde. Darauf ist anscheinend ein Rohr zu sehen, das die 314 Meter hohen Wasserfälle mit Wasser versorgt. Ein möglicher Hinweis darauf, dass die Quelle nicht so natürlich ist, wie man den Besuchern vorgaukelt.

Das Video des Yuntai-Wasserfalls sorgt für Aufsehen in China. Weibo

Die Leitung des Yuntai Mountain Park reagierte auf das Video und erklärte, dass die Veränderungen in der Trockenzeit die zusätzliche Verstärkung des Wasserfalls erforderlich machten. „(Der Wasserfall) kann aufgrund der jahreszeitlichen Veränderungen nicht garantieren, dass er sich der Öffentlichkeit in seiner schönsten Form präsentiert“, ließ man die Besucher wissen. Der Wasserfall erfahre während der Trockenzeit folglich „eine kleine Verbesserung“.

Die Parkleitung bedankte sich ebenfalls für die Aufmerksamkeit und versprach, dass der Wasserfall die Gäste diesen Sommer in seiner „perfektesten und natürlichsten Form“ begrüßen werde.

Gemischte Reaktionen über Wasserfall mit staatlicher Hilfe

Während das Video viele Menschen in China schockierte, loben andere in den sozialen Medien die Stellungnahme des Parks. „Die Quelle eines Wasserfalls ist sowieso nicht das, was die Leute sehen wollen, ich denke nicht, dass es als Lüge gegenüber der Öffentlichkeit gilt“, schreibt ein Nutzer der bei Chinesen beliebten Plattform Weibo. „Man ist dort, um einen Pfau zu sehen, der sein Federrad zur Schau stellt, nicht um sich auf den Hintern des Pfaus zu konzentrieren“, übt sich ein anderer in Metaphern.

Yuntai ist nicht der erste Wasserfall in China, der ein wenig zusätzliche Hilfe benötigt. Das Monsunklima des Landes macht es zu einer Herausforderung, das Wasser während der regenarmen Trockenzeit in Bewegung zu halten. Der Huangguoshu-Wasserfall in Chinas südwestlicher Provinz Guizhou leidet ebenfalls unter der Trockenzeit. Im Jahr 2004 wurde ein Damm gebaut, um sicherzustellen, dass das Wasser weiterhin fließt. Damals lobte die Provinz den Damm mit den Worten, er werde „der Geschichte des Austrocknens des Huangguoshu-Wasserfalls ein Ende setzen“.