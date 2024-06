Kreativchefin Virginie Viard verlässt Chanel

Nach fünf Jahren verlässt Karl Lagerfelds Nachfolgerin Virginie Viard als künstlerische Leiterin das Modehaus Chanel. Eine neue Kreativorganisation soll bald bekannt gegeben werden.

Virginie Viard war die Nachfolgerin Karl Lagerfelds. Fünf Jahre war sie als künstlerische Leiterin von Chanel tätig. Zuvor arbeitete sie eng an Lagerfelds Seite, der mehr als drei Jahrzehnte lang Kreativchef des Hauses war. Er beschrieb sie einmal als „mein rechter und mein linker Arm“. Sie selbst hatte sich als Kreativchefin weitgehend vom Rampenlicht ferngehalten, ihr Look ist trotzdem unverkennbar: schwarzer Kajal um beide Augen, ein Pony, und immer ganz in Schwarz gekleidet.

Viard war insgesamt dreißig Jahre lang bei Chanel, begann dort als Praktikantin 1987, bevor sie zwischenzeitlich für Chloé entwarf. In den Neunzigerjahren kehrte sie wieder zu Chanel zurück, verhalf dem Haus erst letztes Jahr wieder zu Rekordumsätzen. Das RTW-Geschäft hat sich unter ihrer Leitung um das zweieinhalbfache vergrößert, wie der Finanzvorstand Philippe Blondiaux kürzlich vermeldete. Und das obwohl das Maison für die angehobenen Preise gerade erst ordentlich kritisiert wurde.

Es sei Viard gelungen, „die Codes des Hauses zu erneuern und gleichzeitig das kreative Erbe von Chanel zu respektieren“, hieß es in der Mitteilung des Unternehmens anlässlich ihres Abschieds. Nun aber soll ein neues Kapitel beginnen, mitsamt einer neuen kreativen Organisation. Die will man „in absehbarer Zeit“ bekannt geben. In der Übergangsphase würden die Teams die Kontinuität der Kollektionen sicherstellen.

Potentielle Nachfolge?

Spekulationen gibt es freilich schon, im Netz vermutet man seit langem Hedi Slimane als Nachfolger (der Franzose war bislang Kreativchef von Saint Laurent und Céline), Chanel hat bisher immer dementiert. Auch im Gespräch sind Pierpaolo Piccioli, ehemaliger Kreativdirektor von Valentino, und Sarah Burton, einstige Kreativdirektorin von Alexander McQueen.

Die Haute Couture Herbst-Winter-Kollektion 2024/25 wird jedenfalls noch die von Viard sein. Sie wird geplant am 25. Juni in der Opéra Garnier in Paris präsentiert. (red.)