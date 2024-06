Zug auf der Pottendorfer Linie in Niederösterreich entgleist

Die Feuerwehr brachte 40 Passagiere in Sicherheit. Verletzte wurde niemand.

Am Mittwochabend ist ein Personenzug auf der Pottendorfer Linie in Niederösterreich entgleist. 40 Passagiere befanden sich in dem Zug. Die Feuerwehr brachte sie in Sicherheit. Verletzt wurde niemand, sagt ÖBB-Sprecher Christopher Seif und bestätigt entsprechende Medienberichte.

Der Zug entgleiste offenbar im Bereich eines Stellwerks in der Nähe das Bahnhofs Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt-Land). Der REX 7631 sei mit dem vorderen Drehgestell, also den ersten beiden Achsen, des ersten Wagens entgleist, heißt es seitens der ÖBB. Die beiden letztlich betroffenen Wagen wurden mit Unterstützung durch einen Hilfszug wieder ins Gleis gestellt und weggebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, wird noch untersucht. Die Reisenden wurden per Bus zum Bahnhof gebracht.

Vor mehr als zwei Jahren kam es auf der Pottendorfer Linie zu einem schweren Zugunglück. Eine Garnitur der Raaberbahn entgleiste in Münchendorf (Bezirk Mödling), zwei Waggons stürzten um. Eine Person wurde dabei getötet, zwölf Menschen verletzt, drei davon schwer. Der Zug war damals mit stark erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Der Fahrer wurde deshalb im Jänner des Vorjahres zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Das Urteil wurde allerdings wegen Verfahrensmängeln aufgehoben. Der Prozess wird deshalb nächste Woche wiederholt. (red./APA)