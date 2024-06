Österreichs Diskus-Riese und der weite Wurf ins Römer Olympiastadion

Ich nehme, was kommt, eh klar. Prinzipiell bin ich lieber in Gruppe B, sprich in der späteren, da hat man schon einen Überblick, wie die Konkurrenz in der ersten Gruppen geworfen hat, welche Weite man (abgesehen von der Direkt-Qualifikationsweite) werfen muss, um im Finale zu stehen. Das gilt auch für Rom: ich würde die Gruppe B präferieren, obwohl es die neue Situation gibt, dass wir Qualifikation und Finale an einem Tag absolvieren müssen. Für einen ausgiebigen Nachmittagsschlaf wird‘s in jedem Fall reichen, selbst wenn du erst um 14 Uhr im Hotel zurück bist.