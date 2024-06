Geert Wilders bei der Stimmabgabe in Den Haag am Donnerstag.

Geert Wilders bei der Stimmabgabe in Den Haag am Donnerstag. Reuters / Staff

Nach Wahlschluss um 21 Uhr sollen die niederländischen Exit-Polls veröffentlicht werden. Gerechnet wird mit einem Wahlsieg der Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders.

Mit der Öffnung der Wahllokale in den Niederlanden haben am Donnerstagmorgen die Europawahlen begonnen. Seit 07.30 Uhr sind die Wählerinnen und Wähler in dem Land aufgerufen, ihre Stimme für die neuen Abgeordneten des Europäischen Parlaments abzugeben. In Umfragen liegt die Partei für die Freiheit (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders vorn. Sie war bereits aus der niederländischen Parlamentswahl im November als stärkste Kraft hervorgegangen.

Erste Hochrechnungen für die Niederlande werden nach Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr veröffentlicht. Ergebnisse für die gesamte EU sind erst am Sonntagabend zu erwarten, wenn in Österreich und den anderen EU-Ländern die Wahllokale geschlossen sind.

Freitag: Wahltag in Irland und Tschechien

Nach den Niederlanden sind am Freitag die Menschen in Irland und Tschechien zur Abstimmung aufgerufen. Am Samstag läuft die Wahl in Tschechien weiter, zudem wird auch in Italien, Lettland, der Slowakei, Malta und den französischen Überseegebieten gewählt. In Österreich wie in den meisten anderen EU-Ländern ist der Wahltag am Sonntag (9. Juni).

Das Europaparlament hat seit dem EU-Austritt Großbritanniens 705 Abgeordnete. Nach den Wahlen in den 27 Mitgliedsstaaten soll das Parlament auf 720 Sitze wachsen. Gewählt wird über nationale Listen. Für jedes Land ist im Parlament dabei eine feste Zahl von Abgeordneten vorgegeben, die von der Bevölkerungsstärke abhängt. Österreich wird 20 Mandate erhalten, um ein Mandat mehr als bisher. Europaweit sind rund 370 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Nicht nur in den Niederlanden, europaweit wird mit einem Rechtsruck gerechnet. (APA/dpa)