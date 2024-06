Der Börsenwert von Nvidia steigt seit eineinhalb Jahren in immer lichtere Höhen. Als zweitwertvollstes Unternehmen der Welt splittet es jetzt seine Aktien. Und erhöht nebenbei noch die Dividende um 150 Prozent.

Am Mittwoch hat Nvidia die vorletzte Schallmauer im Wettrennen um das wertvollste Unternehmen der Welt durchbrochen. Am Mittwoch erreichte der US-Chiphersteller, der vom Boom der Künstlichen Intelligenz mit wenig Konkurrenz profitiert, eine Marktkapitalisierung von über drei Billionen Dollar. Damit ist Nvidia, dessen Aktie am Mittwoch auf 1224,40 Dollar stieg, auch erstmals teurer als der iPhone-Hersteller Apple. Lediglich der Softwarehersteller Microsoft ist bislang noch eine Spur mehr wert.

Nun greift Nvidia bei der stark gestiegenen Aktie zu einem optischen Trick, um das Papier auch für Kleinanleger wieder attraktiver zu machen: Die Aktie wird gesplittet. Wie Ende Mai angekündigt, wird die Aktie im Verhältnis 1:10 geteilt. Wer sie zum Börsenschluss am heutigen Donnerstag im Depot hat, wird demnach neun zusätzliche Stammaktien erhalten, die dann nach Börsenschluss am morgigen Freitag verteilt werden. Ab Montag dann basiert der Handel auf den gesplitteten Aktien.

Die Anleger brauchen dafür nichts tun. De facto ändert sich auch nichts. Die Einzelaktie ist zwar nur mehr ein Zehntel wert, der Gesamtwert, den jeder prozentual an Nvidia hält, bleibt aber gleich.

Erhöhung der Dividende

Der Aktiensplit zielt denn auch nicht auf die bestehenden Anleger ab, sondern auf potenzielle neue, die durch den „optischen“ Eindruck, dass die Aktie günstig ist, zum Kauf animiert werden sollten.

Nvidia hat übrigens Ende Mai auch angekündigt, die vierteljährliche Bardividende um 150 Prozent von 0,04 pro Aktie auf 0,10 Dollar je Aktie zu erhöhen. Die erhöhte Dividende entspricht 0,01 Dollar pro Aktie nach dem Split und wird am 28. Juni 2024 an alle Aktionäre ausgezahlt, die die Aktie am 11. Juni 2024 besitzen. (red.)