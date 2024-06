Großhandelspreise steigen erstmals seit über einem Jahr

Mit einem Plus von 0,3 Prozent sind die Großhandelspreise erstmals seit Februar 2023 wieder gestiegen. Besonders ausgewirkt haben sich Treibstoff- und Heizölpreise.

Im Mai sind die Preise im Großhandel in Österreich im Vergleich zum Vorjahresmonat zum ersten Mal seit Februar 2023 mit einem Plus von 0,3 Prozent erstmals wieder angestiegen. Das berichtete die Statistik Austria am Donnerstag auf Basis vorläufiger Daten. Der Großhandelspreisindex erreichte somit 130 Punkte.

Besonders ausgewirkt haben sich Treibstoff- und Heizölpreise, die zwar tiefer als heuer im April, aber deutlich teurer als im Mai 2023 waren. Im April 2024 hatte die Jahresveränderungsrate noch minus 0,8 Prozent betragen. Verglichen mit dem Vormonat April gingen die Preise im Mai um 0,8 Prozent zurück. (APA)