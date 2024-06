China, USA und Europa werden grün, der Rest der Welt bleibt fossil

Die drei größten Wirtschaftsmächte der Welt treiben globale Investitionen in Erneuerbare erstmals auf das Doppelte der Summe, die fossile Energieprojekte erhalten. Doch die anderen Staaten ziehen nicht mit und bauen weiter auf Öl und Gas.

Der Klimawandel sorgt ebenso verlässlich für Rekorde wie der Kampf gegen die Erwärmung. Während im Mai laut dem EU-Wetterdienst nun schon den zwölften Monat in Folge historische Hitzerekorde gebrochen wurden, gibt die Welt heuer auch so viel Geld für klimafreundliche Energieträger aus wie nie zuvor. Von den drei Billionen US-Dollar (2,76 Billionen Euro), die 2024 in Summe in das Energiesystem fließen werden, landen zwei Drittel bei Wind-, Wasser- und Solarkraft, aber auch bei Elektroautos, Speichersystemen, Nuklearenergie und beim Netzausbau, errechnet die Internationale Energieagentur.

Erstmals fließt also doppelt so viel Kapital in die Energiewende wie in Öl- und Gasprojekte. Auffällig ist jedoch, wie ungleich diese Investitionen global verteilt sind.