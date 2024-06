Pride Wochenende in Wien startet am Rathausplatz

Am Samstag steht die Wiener Innenstadt ganz im Zeichen des Regenbogens.

Am Donnerstag beginnt am Rathausplatz das dreitägige Pride Village, am Samstag zieht die Regenbogenparade über den Ring.

Vielfalt feiern, und das so bunt wie möglich: Am bevorstehenden Wochenende wird die Wiener Innenstadt wieder zu einem Treffpunkt für die LGBTIQ-Community, wenn mit der Regenbogenparade der Höhepunkt des Pride Monats über die Bühne geht. Schon ab Donnerstag wird auf dem Rathausplatz das Pride Village eröffnet.

Ab 13 Uhr am Donnerstag und bis 22:30 am Samstag wird somit der Rathausplatz nicht nur zu einem Partyort, es soll auch Anlaufstelle für Interessierte sein und mit Infoständen, Ausstellungen, und Vorträgen auf Themen wie Gleichberechtigung aufmerksam machen. Zudem wird zahlreichen Künstlerinnen eine Bühne geboten.

Parade ab Samstag Mittag

Die Regenbogenparade selbst findet am Samstag, 8. Juni, ab 12 Uhr statt, wo sie vor dem Rathausplatz startet und dann den Ring einmal entgegen der Fahrtrichtung umrundet. Die teilnehmenden Gruppen sammeln sich schon ab 9:30 Uhr auf dem Ring zwischen Rathausplatz und Franz-Josefs-Kai – wer nicht mitfeiert und mitdemonstriert, dem ist zum großflächigen Umfahren geraten.

Die Spitze des Demonstrationszuges wird gegen 16 Uhr wieder am Rathausplatz erwartet, das Ende etwa eine bis eineinhalb Stunden später. Ab 18 Uhr findet im Pride Village am Rathausplatz die Pride Celebration mit Ansprachen von Aktivistinnen und Politikerinnen statt, danach gibt es musikalische Einlagen. Neben Conchita Wurst und der Song Contest-Teilnehmerin Kaleen treten auch das DJ-Duo Möwe und die Band Groove Coverage auf.

Offizielles Ende am Rathausplatz ist um 22:20 Uhr mit dem Donauwalzer. Im Park rundum und in zahlreichen Lokalen wird normalerweise aber noch länger gefeiert. (twi)