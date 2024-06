Decathlon Österreich lockt Mitarbeiter mit sechster Urlaubswoche

Sobald Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das vierte Dienstjahr erreicht haben, bekommen sie eine Woche Urlaub mehr. Die Regelung gilt auch für Teilzeitbeschäftigte.

Der französische Sportartikelhändler Decathlon greift eine langjährige Forderung der österreichischen Gewerkschaften auf und macht die sechste Urlaubswoche für seine Beschäftigten leichter erreichbar. Sobald die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das vierte Dienstjahr erreicht haben, bekommen sie eine Woche Urlaub mehr - sprich sechs Wochen Auszeit. Dies gelte bereits seit Jahresbeginn. Die sechste Urlaubswoche gelte auch für Teilzeitbeschäftigte.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im dritten Jahr beschäftigt sind, können sich zwischen einer sechsten Urlaubswoche oder einer Prämienauszahlung entscheiden, so Ana Aguilo, neue Country Leaderin von Decathlon Österreich. „Zufriedene Mitarbeiter:innen sind hier der Schlüssel, um unsere Mission Sport allen zugänglich zu machen. Wir investieren deshalb kontinuierlich in die persönliche, psychische und berufliche Entwicklung unserer Teams“, betonte Aguilo am Montag in einer Aussendung. Sie verweist auf ihren eigenen Karriereweg: 2004 trat die gebürtige Spanierin bei Decathlon in ihrem Heimatland als Teamleaderin ein, 20 Jahre später steht sie nun an der Spitze der Österreich-Niederlassung.

Decathlon wurde 1976 gegründet und erwirtschaftet mittlerweile mit rund 105.000 Beschäftigten über 15 Milliarden Euro Umsatz in rund 1750 Filialen in 58 Ländern. In Österreich sind nach Eigenangaben 180 Mitarbeiter in fünf Filialen beschäftigt. (APA)