Bei den Wahlen des Europäischen Parlaments zeichnet sich in den 27 EU-Mitgliedstaaten ein Erstarken der Rechtsaußen-Parteien ab. Was bedeutet der Rechtsruck für das EU-Parlament? Und für die neue EU-Spitze? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur heutigen Europawahl.

Seit Donnerstag läuft die größte transnationale Wahl der Welt: Rund 373 Millionen Wahlberechtigte in den 27 Staaten der Europäischen Union entscheiden über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments. In den Niederlanden zeichnete sich nach der ersten Prognose ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem rot-grünen Wahlbündnis und der radikal-rechten Partei des Populisten Geert Wilders ab. Wilders könnte seinen ersten Sieg bei einer Europa-Wahl zwar knapp verpassen, doch insgesamt zeichnet sich ein Trend nach rechtsaußen ab.

In Österreich wird die FPÖ auf bis zu 30 Prozent zulegen, glaubt man den Umfragen. Ähnlich sieht es in Frankreich und Italien aus, wo dem rechtspopulistischen Rassemblement National und der postfaschistischen Fratelli d’Italia ebenfalls rund ein Drittel der Stimmen prognostiziert wurden. Mit dem Vlaams Belang könnten die Rechtspopulisten auch in Belgien stärkste Kraft werden.

Parteien am rechten Rand stehen bei den Wählern in den unterschiedlichsten EU-Staaten also hoch im Kurs. Was bedeutet das Erstarken der Rechtsaußen-Parteien für Europa – und für die Wahl der neuen EU-Spitze? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Welche Bedeutung hat das Europäische Parlament überhaupt?

Das Europäische Parlament (EP) ist eine der drei Hauptinstitutionen der EU. Gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten – dem sogenannten Rat – und der Kommission, dem Exekutivorgan der EU, verhandelt und entscheidet das EU-Parlament über Gesetze, die die gemeinsame europäische Politik bestimmen und den EU-Markt mit fast 450 Millionen Menschen regeln. Entschieden wird mittels des sogenannten Trilogs, wobei sich das EU-Parlament, die Staaten und die EU-Kommission einigen müssen.

Bei der Sitzverteilung des EU-Parlaments ist die Bevölkerungsgröße der Mitgliedstaaten mitentscheidend. So stellt Deutschland als bevölkerungsreichstes Land mit 96 Europarlamentariern die meisten der insgesamt 720 Abgeordneten. Österreich wird heuer 20 Parlamentarier entsenden.

Philipp Splechtna

Welche Folgen hat das Wahlergebnis für die Koalition der Großparteien im EU-Parlament?

In der vergangenen Legislaturperiode stellte eine Dreierkoalition die Mehrheit. Zu dem Bündnis gehörten die EVP (Mitte-rechts, darunter die ÖVP), die SPE (Mitte-links, darunter die SPÖ) und die liberale Renew Europe (darunter die Neos). Diese drei größten Parteien werden laut Umfragen in Zukunft nur mehr über eine sehr knappe Mehrheit verfügen.

Die solide Zustimmung für CDU/CSU in Deutschland, die mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine gewichtige Stimme in der EU hat, wird die EVP stärken. In Spanien kämpfen die stark in der SPE vertretenen Sozialdemokraten sowie die Konservativen um Platz eins, doch auch hier werden Einbußen für die Sozialisten und ein Zulauf für die Rechte erwartet. Die liberale Renew Europe war bisher durch die Partei des französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, am stärksten vertreten. Sie wird aber starke Einbußen zugunsten des rechtspopulistischen Rassemblement National hinnehmen müssen. Und in Polen rittern die euroskeptische Partei Recht und Gerechtigkeit und die liberale Regierungspartei PO unter Premier Donald Tusk um Platz eins.

Während die grüne Fraktion im Europa-Wahlkampf 2019 durch Schülerproteste wie Fridays for Future gestärkt wurde, wird sie laut Umfragen schwächer aus der diesjährigen Wahl hervorgehen.

Was bedeutet das Erstarken der Rechtsaußen-Parteien auf Nationalebene für das EU-Parlament?

Alles in allem ist die Frage, wie sich die bisherigen Rechtsaußenfraktionen im Europaparlament, Identität und Demokratie (ID) sowie Europäische Konservative und Reformer (EKR), neu sortieren. Denn die ID schloss die deutsche AfD nach Skandalen rund um die Spitzenkandidaten Maximilian Krah und Petr Bystron aus der Fraktion aus. Es ging um Vorwürfe der Spionage aus China, der Geldannahme aus Russland und verharmlosende SS-Äußerungen.

Rassemblement-National-Chefin Marine Le Pen, Ungarns Premier Viktor Orbán und die Vorsitzende der Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Entsteht nach der EU-Wahl ein neues Bündnis? APA/AFP/Stephane De Sakutin

Es ist offen, ob der rechtspopulistische Rassemblement National, der zu den größten Gewinnern innerhalb der ID zählen dürfte, zur EKR-Fraktion wechseln wird. Denn der französische RN hatte eine Zusammenarbeit mit der AfD künftig ausgeschlossen. Mit einem Wechsel würden der RN und die Partei Fratelli d’Italia der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni einer Parteienfamilie angehören.

Unklar ist auch, welcher Fraktion sich die Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán nach der Wahl anschließt. Fidesz war 2021 nach heftigem Streit aus der Europäischen Volkspartei (EVP) um CDU und CSU ausgetreten. Orbán hatte sich jüngst für eine Zusammenarbeit unter den Rechtsaußen-Parteien und insbesondere zwischen Meloni und Le Pen ausgesprochen. Die FPÖ gehört der ID an.

»Sie sind nicht dafür gemacht, international zu kooperieren. Sie wollen ihre nationale Agenda durchsetzen.« Sophia Russack

Experten halten einen geeinten Rechtsblock aber für unwahrscheinlich. Die EU-Expertin Sophia Russack vom Centre of European Policy Studies (CEPS) sieht „die Gefahr einer großen rechten Gruppe nicht“. Die Rechten im EU-Parlament „werden nicht einiger sein, als sie jetzt sind“, sagt die Politologin in einem APA-Interview. „Sie sind nicht dafür gemacht, international zu kooperieren. Sie wollen ihre nationale Agenda durchsetzen.“

Wer wird EU-Kommissionspräsidentin?

Die amtierende EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen strebt eine zweite Amtszeit an. APA/AFP/Patricia De Melo Moreira

Es ist gebräuchlich, dass die politische Gruppierung, die als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgeht, bei der Spitzenbesetzung am Zug ist. Zwar wird die EVP im Europaparlament weiterhin stark vertreten sein, doch ist nicht sicher, ob die Abgeordneten die amtierende EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein weiteres Mal wählen werden. Zunächst werden die 27 Staats- und Regierungschefs nach der Europawahl einen Vorschlag für den höchsten Posten der EU-Kommission vorlegen. Hier hat von der Leyen gute Chancen, da sich bisher lediglich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán öffentlich gegen sie gestellt hat. Die eigentliche Hürde wird für die Deutsche das Europäische Parlament sein. Die EVP ist auf die Unterstützung anderer Gruppierungen angewiesen. Doch SPE, Liberale und Grüne zögern. Von der Leyen müsste eventuell am rechten Rand um Stimmen werben, wodurch sie wiederum den Unmut der Parteien am linken Rand auf sich ziehen würde.