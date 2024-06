Staatliches Begräbnis für Brigitte Bierlein am 14. Juni

Nach einem Requiem im Stephansdom wird Österreichs erste Bundeskanzlerin in einem Ehrengrab am Zentralfriedhof beigesetzt.

Die Trauerfeierlichkeiten für Österreichs erste Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein finden am 14. Juni statt. Das teilte das Kanzleramt mit. Gestartet wird das „staatliche Begräbnis“ mit einer Aufbahrung des Sargs im Stephansdom. Nach einem Requiem wird Bierlein in einem Ehrengrab am Zentralfriedhof beigesetzt. Österreichs erste Regierungschefin und VfGH-Präsidentin war vergangenen Montag kurz vor ihrem 75. Geburtstag verstorben.

Die Aufbahrung wird von 7 bis 10 Uhr dauern. Geleitet wird die Feier von Dompfarrer Toni Faber, wie die Kathpress berichtet. Die Bevölkerung kann danach persönlich Abschied nehmen.

Van der Bellen und Nehammer als Redner

Eine Stunde nach Abschluss der Aufbahrung startet das Requiem, in dem der Verstorbenen gedacht wird. Der Messe wird Kardinal Christoph Schönborn vorstehen. Reden sind von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, Christoph Grabenwarter, geplant.

Im späteren Verlauf des Tages wird Bierleins Leichnam am Zentralfriedhof zu Grabe getragen. Diese Feier leitet der Pfarrer von Ober St. Veit, Stefan Reuffurth, der Bierlein bis zuletzt geistlich begleitet hatte.

Die Verstorbene gehörte zu den schillerndsten Juristinnen des Landes. Sie arbeitete für Staatsanwaltschaft und Oberstaatsanwaltschaft Wien, die Generalprokuratur und den Verfassungsgerichtshof, den sie zwischen 2018 und 2019 auch leitete. Nach dem Ibiza-Skandal wurde die Wienerin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur Kanzlerin einer Expertenregierung ernannt. Genau fünf Jahre nach ihrer Angelobung starb sie diese Woche nach kurzer schwerer Krankheit. (APA)