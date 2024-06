Wo die neuen Lieferengpässe drohen

Die Logistik-Branche sorgt sich um die Binnenschifffahrt und das Schienennetz. Lieferengpässe drohen nicht nur aufgrund der mannigfachen Konflikte weltweit, auch die heimische Infrastruktur weist Mängel auf.

Was es bedeutet, wenn die Lieferkette zusammenbricht, wurde weiten Teilen der Bevölkerung erst in der Pandemie klar. Dass Waren von A nach B gelangen, war zuvor eine Selbstverständlichkeit. Dass unser hochkomplexes Wirtschaftssystem aus den Fugen gerät, wenn ein Containerschiff den Suezkanal blockiert, konnte sich kaum jemand vorstellen - bis es tatsächlich geschah.

Beim Österreichischen Logistik-Tag in Linz traf sich die ganze Branche, um über die Herausforderungen und Zukunftsthemen zu diskutieren. Und die „Sorge um die Lieferkette“, wie es Voest-Vorstand Hubert Zajicek formulierte, stand wieder im Mittelpunkt. Dabei gehe es nicht nur um Lieferprobleme, die durch die beiden Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten ausgelöst worden sind. Der Voest-Manager sorgt sich auch um die Binnenschifffahrt, etwa auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal. Dieser wichtigen Verkehrsader für viele heimische Unternehmen werde von der Politik zu wenig Aufmerksam gewidmet. Auch das Schienennetz in Deutschland, aber auch in Österreich könne mit den Anforderungen der Logistik-Branche vielerorts nicht mithalten. „Nicht allen ist klar, was das bedeutet“, sagte Zajicek am Donnerstag in Linz.

Peter Umundum, Vorstand der Post, befürchtet eine „Bürokratielawine“ in Form des Lieferkettengesetzes. Dieses wurde bekanntlich nach anfänglichem Widerstand auch aus Österreich von der EU beschlossen. Die Umsetzung stellt große Unternehmen vor enormen Herausforderungen. „Wie kleinere Unternehmen diese Bürokratie abarbeiten, darauf bin ich gespannt“, sagte Zajicek.

Organisiert wurde die Veranstaltung - heuer übrigens bereits zum 31. Mal - vom Verein Netzwerk Logistik (VNL). Die VNL umfasse mittlerweile etwa 600 Unternehmen und Organisationen, betonte Obmann Franz Staberhofer. Der Logistikexperte an der Fachhochschule Oberösterreich verwies beim Lieferkettengesetz auf die drohenden Strafen, die bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes sein können.

Tatsächlich investiere die Branche längst von sich aus in Nachhaltigkeit und Eindämmung der Emissionen. Die Voest präsentierte einen Leichtbauwagon, der fünf Tonnen weniger wiegt als herkömmliche Güterwagons. Der von der Voest entwickelte Wagon wird aktuell in der Ukraine gebaut. „Er ist bereits im Einsatz“, sagte Zajicek. Die Wagons werden für den Erz-Transport zwischen Erzberg und Linz eingesetzt. Aufgrund der Leichtbauweise könne man jeden siebenten Zug einsparen, betonte der Voest-Vorstand. (gh)