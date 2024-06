Harry Potter und der Kröten-Chor

Drucken

Der Schüler-und-Kröten-Chor aus dem dritten Harry-Potter-Film. „Der Gefangene von Askaban" ist eine der Szenen, die bei der Studio Tour zu sehen ist.

„The Making of Harry Potter“ in London ist für Fans des Zauberschülers ein Vergnügen. Ein bisschen Grusel ist auch dabei. Neu in der Ausstellung sind Requisiten und Szenen aus dem dritten Film: „Der Gefangene von Askaban“.

Die Harry-Potter-Studios in London sind auf den ersten Blick nichts für Angsthasen. Ein riesiger Drache schwebt über der Eingangshalle und beäugt die Besucher am Einlass. In den Ferien sind es bis zu 8000 am Tag, die zeitlich gestaffelt durchgeschleust werden. Während der Tour begegnen sie einer gefährlich fauchenden 3D-Videoversion dieses Fabelwesens, das Feuer speit, um Leute zu vertreiben. Es ist eine Mischung aus Spieltrieb und Vorliebe für aberwitzige Kreaturen, die in der Harry-Potter-Welt für Unterhaltung sorgt. In einem der ausgestellten Sets schießt das sechsäugige Monsterbuch unter Harrys Bett hervor und schnappt knurrend nach allem, was ich nähert.

Im verbotenen Wald lauern Spinnen so groß wie ein Puch 500. Arachnophobiker können diesen Teil auslassen. Dabei hätte man hier Gelegenheit, die Angst zu überwinden. Wer genau schaut, kann erkennen, dass auf Aragog, dieser monströsen Version einer Tarantel, Kokosfasern als Haare drapiert sind. Richtiggehend flauschig. Und wenn das nicht reicht: Zauberstäbe gibt‘s im Souvenirshop. Mit dem Spruch „Riddikulus“ und etwas Übung sollte es doch gelingen, Furchtgestalten lächerlich zu machen. So verlieren sie ihren Schrecken. Ron zaubert einer Riesenspinne Rollschuhe an die Beine, dass sie alle Mühe hat, keinen Bauchfleck zu landen. Und eine Klassenkollegin verwandelt eine mehr als ausgewachsene Kobra in einen Schachtelclown. Der allerdings sieht auch gruselig aus.

Rauf auf den Besen!

Aber es geht hier natürlich nicht darum, Leute zu verschrecken. „The Making of Harry Potter“ ist kein Horrorkabinett. Die Ausstellung ist für die gesamte Familie vergnüglich (vor allem, wenn man die Filme mag). Hier wird anschaulich, wie man Effekte auf die Leinwand zaubert. Mit technischen Tricks wie diesem zum Beispiel: Wer will, kann sich vor einem Blue Screen auf einen Besen schwingen und sieht sich dann im Video wie einen Quidditch-Spieler durch die Luft jagen. Effekte entstehen auch Dank der Liebe zum Detail. In Professor Snapes Labor liegen die Schulbücher herum, aus denen Harry, Ron und Hermine im Unterricht lesen. Jedes Buch ist bis zur letzten Seite mit Formeln und Rezepten bedruckt. Die sich freilich ab Seite 20 wiederholen. Und was die grellen Fabelwesen betrifft, die in diversen Gläsern wie in Formalin getränkte Relikte aus dem antiquierten Naturkundeunterricht im Regal stehen: Es sind Plüsch- und Plastiktiere vom Fließband, die kreativ bearbeitet wurden, damit sie wie kleine Ungeheuer aussehen.

Die Set- und Requisitendesigner der Filmreihe stehen Autorin Joanne K. Rowling in Sachen Ideenreichtum nicht nach. Auch wenn es ums Sparen geht. Im imposanten Büro von Schuldirektor Dumbledore reichen die Bücherregale bis an die meterhohe Decke. Alles Telefonbücher, im Lederschwarten-Look eingebunden und auf alt getrimmt. Der Jugendstil-Kleiderschrank, aus dem im Film die Irrwichter kommen, ist neu in der Ausstellung. Der „Fahrende Ritter“ – ein Tripledeckerbus mit drei Etagen, der Harry auf der Straße aufliest und von einem durchgeknallten Schrumpfkopf dirigiert wird – wackelt und rumpelt auch in der Ausstellung derart, dass die Betten darin von einer Seite auf die andere rutschen. Und wenn man in Professor Sprouts Glashaus an den Alraunen zieht, fangen sie an zu jammern.

Harry Potter Nerds überall

Man muss sich darauf einlassen, sonst macht es keinen Spaß. Wer nicht auf all die Knöpfe drückt, die das schnappende Monsterbuch, Snapes selbstrührenden Zaubertrank-Kochlöffel oder das wie von Geisterhand klappernde Strickzeug der entzückenden Mama Weasley in Bewegung setzen, kann sich gleich ins Selbstbedienungsrestaurant setzen und klebrig süßes, selbstredend alkoholfreies Butterbier trinken. Sollte man meinen, schon alles über die Harry Potter Filme zu wissen, wird man von den begeisterten PHPNs, die überall herumstehen, eines Besseren belehrt. Sie nennen sich „Professional Harry Potter Nerd“ und arbeiten in den Studios, um den Besuchern alle erdenklichen Fragen zu beantworten.

So viel Begeisterung ist ansteckend. Vier bis sechs Stunden sollte man für einen Besuch anberaumen. Allein der immense Merchandising-Shop fordert seinen Tribut und raubt selbst entschlossenen Nicht-Käufern jede Menge Zeit. Schon vor dem Eingang zu den Studios sieht man Fans des Zauberschülers (mitunter ganze Familien), die mit Umhang, Hogwarts-Hoodie und Gryffindor-Trinkflasche anstehen. Die Schokofrösche oder die als kulinarisches Glücksspiel beliebten „Bertie Botts Every Flavour Beans“ (von denen manche sehr gut, andere ziemlich übel schmecken) sind vermutlich längst verdrückt. Oder als Mitbringsel verschenkt. Die kriegt man eben nicht überall.

Noch bis 4. September steht die Ausstellung unter dem Motto „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“. Originalkostüme und Requisiten aus dem dritten Teil der Filmreihe sind ausgestellt. Der Schüler-und-Kröten-Chor ist in der großen Halle zu sehen, die die Studio-Besucher als erstes betreten. Auch gezeigt wird die Szene, in der Harry seine Tante Magda vor lauter Wut über deren gemeine Kommentare über seine Eltern verzaubert: Aufgeblasen wie ein Ballon schwebt sie noch kurz über dem Esstisch, bevor sie kreischend durch die Balkontüre davon fliegt. Es ist einer der verspielteren Momente der Harry-Potter-Saga, die mit einer an Kinder gerichteten Erzählung beginnt und in den späteren Büchern immer furchterregender wird.

Wo ist Krätze?

In „Der Gefangene von Askaban“ macht Harry erstmals mit Dementoren Bekanntschaft, lernt einen Werwolf kennen, der ohne Vollmond ziemlich nett ist, und wird von der überdrehten Professor Trelawney unterrichtet, die zwar in die Zukunft, aber keine zwei Zentimeter vor die eigenen Füße sehen kann, so dick ist ihre Brille. Trelawney entdeckt beim Teesudlesen auf dem Grund von Harrys Tasse einen Grim, das Omen des Todes. Der konfusen Wahrsagerin ist daher auch eine Szene in der Ausstellung gewidmet: 500 echte Vintage-Tassen stehen zu einem imposanten 28-stöckigen Turm aufgestapelt in ihrem Klassenzimmer. Auch Harrys Grim-Tasse, die im 19. Jahrhundert in Japan hergestellt wurde, findet man hier. Ein weiteres charmantes Detail.

Wie im Film ist auch im Studio Rons Ratte Krätze entlaufen. Eifrig bemühen sich Besucher, die „Karte des Herumtreibers“, die gratis verteilt wird, zu entschlüsseln. Scheinbar magisch erscheinen Lichtsignale in Form von Fußspuren und Buchstaben auf dem Papier, wenn man es an den Rätselstationen auf das Pult legt. Wer sie richtig liest, findet Krätze. Aber Vorsicht: Dieser Nager trägt seinen Namen zurecht. Er ist auch charakterlich ein räudiges Wesen.

Ein Schachtelteufel, die Kostüme des entflohenen Sirius Black und von Harry Potter sowie der Schüler-und-Kröten-Chor - alle aus „Der Gefangene von Askaban“. Dan Wong Photography

