Fußball mit dem Segen des Bundespräsidenten

Bundespräsident Alexander Van der Bellen traf Marcel Sabitzer, David Alaba, Marko Arnautovic und Co. APA/APA/Georg Hochmuth

Ehe das ÖFB-Team heute nach Deutschland aufbrechen wird, stattete man Bundespräsident Van der Bellen und der Bundesregierung einen Besuch ab. Karl Nehammer überreichte den Profisportlern Trinkflaschen.

Verabschiedungen großer Sportmannschaften durch Vertreter der Republik liefern immer eigene Erscheinungen. Geht es um Winterspiele, ist man tunlichst darum bemüht, die Zeremonie im Spiegelsaal der Hofburg schnell zu gestalten. Nicht erst einmal kollabierte ein Teilnehmer ob Dauer, Hitze und Aufregung. Bei Sommer-Events steigt diese Prozedur gottlob bei offenen Fenstern, fast idyllische Bilder gelingen später im Hof. Und im Fall des ÖFB-Teams, das am Freitag zur EM-Endrunde in Deutschland aufbrechen wird, war es fast eine familiäre Angelegenheit, der Präsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg mit einer Volksschulklasse vorstand.

„Sie haben gezeigt, dass Österreich gegen jede Mannschaft bestehen kann“, sagte Van der Bellen. „Bei vielen Europameisterschaften gibt es ein Team, das die Hoffnungen und Träume der Fans nicht nur erfüllt, sondern darüber hinausschießt. Es könnte gut sein, dass Sie dieses Mal dieses Team sind.“ Österreichs Auswahl auf eine Stufe zu stellen etwa mit Sensationssiegern wie Dänemark (1992) oder Griechenland (2004) mag kühn anmuten, doch die Hoffnung zu hegen ist Kern jeder Anhängerschaft. Wobei: Druck wollte er der Rangnick-Truppe keinen machen. Der 80-Jährige wusste, dass man „keine leichten Gegner“ habe. In Gruppe D warten Frankreich (17. Juni), Polen (21.) und die Niederlande (25.).

Spiel mit Symbolen

Bei Sonnenschein und 24 Grad, flankiert von Sportminister Werner Kogler sowie Bundeskanzler Karl Nehammer, hob das Staatsoberhaupt dann die symbolische Wirkung hervor. „Wir stehen auf dem Rasen des Heldenplatzes, und das passt zu unseren Fußballern.“

Nehammer schenkte den Teamspielern, wie innovativ, als Erinnerung Trinkflaschen im „Bundesadler“-Design sowie 30 Hainbuchen, die demnächst im Augarten gepflanzt werden. All das sollte die Erinnerung an den Augenblick tragen; die EM werden die Fußballer nicht vergessen. Verabschiedungen aber hinterlassen eigene Erscheinungen.

